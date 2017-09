Inspeccionan y multan alojamientos no registrados en Ushuaia

En total se realizaron 65 actas de inspección en domicilios denunciados e identificados como hospedajes no registrados comercialmente.

La Municipalidad de Ushuaia realizó 65 actas de inspección en distintos domicilios denunciados e identificados como hospedajes no registrados comercialmente para recepción del turismo en la ciudad.

Según se informó, el Departamento de Contralor de Comercio e Industria llevó adelante el trabajo de inspección concluyendo que un 30% de los domicilios notificados concurrieron a las dependencias municipales para normalizar la situación y adecuarla a la normativa vigente.

En otros domicilios no se ha podido constatar actividad comercial, tras concurrir en reiteradas oportunidades los inspectores. No obstante, el cuerpo de inspectores asentó en actas la visita al lugar, dejando constancia con notificaciones en buzón o debajo de la puerta. Se informó, además, que continuarán con verificaciones sobre esas locaciones a fin de constatar la existencia o inexistencia de albergues turísticos no declarados.

“Vamos a continuar con el relevamiento de los domicilios y haciendo el seguimiento de los alojamientos que estarían por fuera de los registros y de lo que exigen las normas”, Juan Cherañuk, secretario del área municipal de Turismo.