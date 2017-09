Colman reconoció que existen problemas con los turnos en los hospitales

El Ministro de Salud de la Provincia, Marcos Colman, reconoció hoy que existen problemas a la hora de querer conseguir un turno en los hospitales de Ushuaia y Río Grande, por la gran demanda y la falta de profesionales.

El funcionario explicó que “el problema pasa por la accesibilidad sobre todo en Río Grande, el acceso a ciertos turnos. El sistema se ha mejorado pero debe seguir mejorando porque la explicación es compleja desde el punto de que nos faltan algunas especialidades o hay pocos. Por otro lado faltan consultorios”.

En diálogo con el programa Laberintos de Radio Provincia, Colman sostuvo que “se ha mejorado el sistema administrativo como el acceso WEB de turnos”, pero aclaró que “los hospitales tienen un límite de profesionales y a diferencia de otros años no es una solo una consulta sino que se trata la agenda de turnos a 15 días y más de hasta tres meses. Cuando se agotan la cantidad de turnos diseñados, traumatología y oftalmología en algunos puntos se agotan y luego no hay más turno. En eso no hay nada que hacer porque se llegó al límite”.

“En el sector privado, depende la especialidad hay demoras de hasta tres meses. En diabetes hay solo uno o dos profesionales y ellos confeccionan sus agendas y en algún punto llegan al límite de atención. Dependemos de mayores profesionales de las cuales estamos trabajando”, agregó.

En cuanto a la implementación del sistema WEB de turnos para Río Grande, el Ministro informó que desde este fin de semana se ha puesto en marcha y en donde se registraron hasta el momento “77 turnos”.

“El tema es que el turno web es una herramienta de las cuales hay que dotarles de una agenda con un límite. La gente se enoja pero no tiene la culpa el sistema”, indicó.

Por otro lado, el funcionario dijo que se continua con la convocatoria de especialistas de todo el país: “La convocatoria está abierta todo el año incluyendo distintas estrategias para tentar pero no deja de ser un lugar difícil para que profesionales vengan y se queden. Tampoco todo pasa por los sueldos, pero es un lugar que al venirse acá se desarraiga y volver a visitar amigos o familiares es complicado”.

No obstante, Colman indicó que una difusión realizada en la emisora Cadena 3 de Córdoba generó “un gran impacto y se presentaron 174 curriculums, de los cuales descartamos el casi el 60% que no reunía las condiciones, y luego al resto le enviamos las propuestas. Ahora tenemos 10 médicos que van a ingresar al sistema público de salud más 22 que se están terminando de definirse. Muchos de ellos esperan a fin de año para adaptarse”.

“Esos médicos corresponden a medica clínica, urólogos, oftalmólogos, medica general, cardiólogos. Quedan algunas áreas que siempre nos quedan en el tintero por lo que seguimos contratando”, dijo.