Bienvenidos los cruceros a Ushuaia

Desde este martes, la ciudad le da la bienvenida a los cruceros de todas partes del mundo y abre la temporada de cruces 2017-2018 con el arribo del buque Stella Australis (Cruceros Australis).

Para esta temporada, el Instituto Fueguino de Turismo informó que se proyectan más de 300 recaladas en el Puerto Ushuaia, con un total aproximado de 42 barcos, de los cuales 31 realizarían viajes antárticos y 11 no antárticos.



“Estamos recibiendo al primer crucero con capacidad para 210 pasajeros con destino al Cabo de Hornos”, detalló el presidente del InFueTur, Luis Castelli, y señaló que “en temporada nos visitarán grandes buques como el Emerald Princess (Princess Cruises) con capacidad para 3080 pasajeros; el Celebrity Infinity (Celebrity Cruises) y el Queen Victoria (Cunard Cruise Line) de 2449 y 2100 pasajeros respectivamente”.

Asimismo el funcionario destacó que “el Puerto Ushuaia recibirá por primera vez al Emerald Princess y el Island Princess, cuyos itinerarios son por Sudamérica; el buque Ventus Australis con destino al Cabo de Hornos y recorrido antártico, y el crucero Island Sky rumbo a la Antártida”.



En este mismo sentido, regresan tras varios años de no amarrar en el Fin del Mundo las embarcaciones: Aida Cara (Aida Kreuzfahrten) para 1200 pasajeros; Albatros (Phoenix Reisen) para 830 pasajeros y Queen Victoria (Cunard Cruise Line) para 2100 visitantes con destino diferentes puertos de Sudamérica; como así también el barco Silver Cloud (Silver Seas Cruises) y la posible llegada del buque Scenic Eclipse (Scenic Luxury Cruises and Tours) ambos con destino a Antártida.



Por otra parte, el funcionario dijo que “el Gobierno de la Provincia a través de la Dirección Provincial de Puertos ha avanzado en una importante obra de refacción del Puerto que se ejecutará en esta temporada, buscando brindar mayor comodidad a los operadores y turistas, mejorando los servicios”.



Temporada antártica 2017-2018



La temporada de viajes a la Antártida comienza el 18 de octubre de 2017 con el buque Akademik Ioffe (One Ocean Expeditions) con capacidad para 90 pasajeros y termina el 2 de abril de 2018 con el buque hermano Akademik Sergei Vavilov.



Este año se incorporan buques de gran porte como el Prinsendam de 830 pasajeros, el Zaandam de 1805 pasajeros (ambos de Holland America); y el Celebrity Infinity (Celbrity Cruises) con capacidad de 2449 pasajeros, indicó el INFUETUR.