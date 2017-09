Habrá actividades por el Día Mundial del corazón

Esté sábado habrá actividades a partir de las 17 horas, se realizará control de presión arterial, medición de peso y talla, taller de RCP y actividad física en el segundo nivel del shopping Paseo del Fuego, en el marco Día Mundial del corazón.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Salud Provincial, que precisó que los controles son organizados por el Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, con la colaboración de la Secretaría de Deporte y la Cruz Roja filial Ushuaia.



Carolina Merlo, responsable del Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, contó que "vamos a realizar una actividad el día sábado 30, a partir de las 17 horas, en el SUM del shopping Paseo del Fuego", y detalló que "se realizará medición de riesgo cardiovascular, que va a implicar control de presión arterial, y se medirá peso y talla, para calcular el índice de masa corporal".



"Se nos va a sumar la gente de la Cruz Roja para dar algunas técnicas de reanimación cardiopulmonar y cómo actuar ante un evento cardiaco", comentó la doctora, y agregó que junto a la Secretaría de Deportes "hacemos un cierre con actividad física".



"Una de las patas fundamentales del programa es la de apuntar a que la gente adquiera hábitos saludables, para que con pequeños cambios mejoren su salud" dijo la profesional, y detalló que los mismos son "disminuir el consumo de sal, hacer ejercicio, comer saludable, controlar el peso y la presión, dejar de fumar y realizarse un chequeo médico periódicamente".



"Las enfermedades crónicas no transmisibles representan una gran epidemia a nivel mundial y engloban la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y las respiratorias crónicas" detalló Merlo.



"Los principales factores de riesgo son la mala alimentación, la baja actividad física, el consumo de tabaco y de alcohol", precisó la médica nefróloga, y contó que "se está llevando a cabo una estrategia, no solamente desde la provincia sino a nivel nacional y mundial, para tratar de reducir el impacto que tienen estas enfermedades en la comunidad".