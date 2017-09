Vuelven los feriados puentes en el 2018

Lo aprobó el Senador de la Nación para que el Gobierno establezca un fin de semana largo mediante un feriado o día no laborable puente.

El Senado de la Nación sancionó este miércoles un proyecto por el cual se retoman los feriados puentes que habían sido eliminados por la administración del presidente Mauricio Macri.

La iniciativa fue aprobada por 59 votos a favor y una abstención, en un trámite exprés y por el cual no hubo debates.

El proyecto establece que el Gobierno tendrá la libertad de decidir si establece un fin de semana largo mediante un feriado o día no laborable puente, pero no estará obligado. Además, el Poder Ejecutivo podrá fijar hasta tres feriados puente por año a partir de 2018.



La nueva norma mantiene la misma estructura de feriados inamovibles y trasladables pero agrega que el Poder Ejecutivo podrá fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables que coincidan con los días lunes o viernes, con el fin de "promover la actividad turística".



Según la iniciativa, el Poder Ejecutivo deberá establecer esos feriados con 50 días de antelación a la finalización del año calendario.