Gorbacz: "Martín Pérez le mintió a la sociedad"

El Ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, salió al cruce de las declaraciones del diputado y candidato a renovar su banca, Martín Pérez, que había dicho votar en contra del artículo que busca armonizar las cajas jubilatorias provinciales con Nación, pero que en los registros figura como un voto a favor.

El funcionario explicó que “el artículo 27, que figuraba en el dictamen como 25 bis, fue propuesto por el diputado Zillioto a instancias del Gobernador de La Pampa, para lograr financiamiento a las provincias que no transfirieron sus cajas a Nación”.



El funcionario puntualizó que “como se puede observar en el diario de sesiones, el diputado de la Cámpora Axel Kicillof anticipó su voto positivo, cosa que Martín Pérez cumplió como se puede ver también en el listado de votación nominal de ese artículo en particular, y toda esa documentación la enviaremos a los medios para que no queden dudas de cuál es la verdad”, y en cambio señaló que “de los diputados fueguinos, el que se abstuvo fue Oscar Martínez”.

Y apuntó: “Martín Pérez le mintió a la sociedad sobre su voto en el artículo 27 de la ley de reparación histórica”.

En declaraciones a FM Del Pueblo, el diputado kirchnerista había acusado al gobierno de Mauricio Macri de “por la Caja Jubilatoria” fueguina y dijo que al momento de presentarse la Ley en el Congreso “nosotros votamos en contra”.

No obstante, el diputado “votó en contra en general y a favor en particular de ese artículo, y después salió a decir que ese artículo era para armonizar las cajas y que lo había votado en contra”, cuestionó Gorbacz.

“No sólo Pérez no dijo nada, sino que votó a favor, y no en contra como salió a decir públicamente en Tierra del Fuego”, dijo además.



Imagen: Votación de Pérez a favor del proyecto de reparación histórica y armonización de las Cajas de las Provincias, difundida por Gorbacz.