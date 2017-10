Padre le dio una paliza a un sujeto que intentó abusar de su hija en Río Grande

Un padre de una menor que ayer sufrió un intento de abuso sexual en la zona del Parque Industrial de Río Grande, decidió hacer justicia por mano propia, al perseguir al abusador y darle una paliza.

Jimena, madre la víctima, contó esta tarde en FM Espectáculo Ushuaia, que el todo comenzó ayer “cuando mi nena salió de la escuela, y como se había olvidado la SUBE, decidió irse caminando junto con un compañero. Después de unas cuadras, se separa del compañero y es cuando aparece un hombre con auto tipo Gol, Trend, el cual se baja y la agarra del brazo”.

La madre precisó que después de tomar por la fuerza a su hija, el sujeto comenzó a acosarla diciéndole que “le hacía acordar a alguien y le insistía con su celular, agarrándola de los brazos”.

La víctima pudo zafarse y volver a su hogar, pero fue horas más tarde que decidió contarles a sus padres lo que había ocurrido en la intersección de Islas Malvinas y Roldan: “Vimos en el lugar que había cámaras y un hombre nos confirmó que funcionaban, pero las imágenes debían ser pedidas por la Policía. Me dirigí a la Comisaría Primera, pero me mandaron a la Segunda y de la Segunda a Minoridad y Familia, en donde me tomaron la denuncia pero que esa denuncia debía ser retirada hoy, llevarla al Juzgado y de ahí ver qué acciones iban a tomar”, dijo Jimena.

Frente a la inacción de la Policía, la mujer señaló que habló junto con su marido para esperar a su hija afuera del colegio y seguirla en un auto, para ver si el sujeto volvía aparecer: “La dejamos que caminara dos o tres cuadras, y cuando la veníamos siguiendo el tipo la estaba esperando. Mi marido, al ver que la tomaba del brazo, se bajó y lo agredió”.

“Nadie hizo nada. ¿Qué vamos a esperar que la lleven en un auto, la violen y la maten?. Ahora mi marido está declarando en la Comisaría y lo único faltaría que el tipo salga, y mi marido quede preso”, expresó y aclaró que la denuncia sobre abuso “está asentada”, cerró.