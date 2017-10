La Justicia le reduce la pena a mujer que mató a golpes a su bebé

El Superior Tribunal de Justicia decidió este martes reducirle la pena de 16 a 10 años de prisión a Andrea Paduán González, que el 21 de abril de 2015 mató a golpes a su bebe recién nacido, tras escapar del Hospital Regional Ushuaia.

La polémica medida de los jueces del máximo tribunal se basa en el recurso de casación interpuesto por la defensa de Paduán, representada por defensor Particular, Dr. Raúl M. Paderne, en la cual se cuestiona la falta de “fundamentos suficientes para apartarse de la pena solicitada por el fiscal en su alegato”.

Además, los jueces rechazaron los cuestionamientos de Paderne sobre los procedimientos de los jueces para aplicar la condena, teniendo en cuenta que la condenada actuó “sin dolo de homicidio, aspecto que fundamenta a partir de la referencia al cuadro psíquico”.

No obstante, los jueces reconocieron que el Tribunal de Juicio de Ushuaia no consideró “la historia de vida y estado de salud psíquica de la enjuiciada”, situación que había sido rechazada por el Ministerio Público Fiscal que sostuvo que “resulta impensable que una persona adulta, que no tiene afecciones de índole cognitiva, para este nivel de análisis, frente a una persona recién nacida y con independencia, de decidir terminar con la vida de dicho ser indefenso”.

En ese sentido, el fiscal de la causa expuso que Paduán debía ser condenada a 10 años de prisión teniendo en cuenta “los padecimientos de su infancia por las peleas de sus padres, la sintomatología depresiva, su trastorno de personalidad esquizoide, su ambiente familiar hostil, la ausencia de antecedentes penales, su juventud y nivel de estudios”.

Finalmente los jueces del Superior Tribunal de Justicia decidieron dar lugar al planteo y fijar la condena contra la asesina a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo.

El hecho

En abril de 2015, Padúan quedó internada en el Hospital Regional Ushuaia en donde dio a luz a una criatura, pero poco después decidió irse del nosocomio junto a su bebé.

Fue en una plaza del barrio Brown, en donde la mujer comenzó a asfixiar a la criatura, pero no lográndolo comenzó a darle patadas hasta causarle la muerte.

Tras una impecable investigación de la Policía, el cuerpo de la criatura fue hallada en un ropero de la vivienda de Padúan, en el barrio Solier, por lo que se procedió a la detención de la mujer.

Durante el juicio, Padúan reconoció haber matado al bebé y explicó formas en lo que lo hizo.



Foto: El 9 de mayo de 2016, Padúan era condenada a 16 años de prisión de cumplimiento efectivo.