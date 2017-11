Habló la mujer que fue víctima de motochorros en Ushuaia

Una mujer que el pasado domingo vivió un hecho delictivo en Ushuaia, en Darwin y Magallanes, relató lo vivido cuando el delincuente ingresó a su vehículo y le sustrajo una campera, tras haberla golpeado.

“Yo estaba yendo por Magallanes para que me dé el semáforo en Darwin. Eran la cinco de la tarde, me dirigía a buscar a mi hijo y veo que una moto se estaciona al lado mío; uno se baja, y pensé que me venía a preguntar por la calle, pero se acerca y se mete entero adentro del auto diciendo dame el celular hija de puta y me empezó a dar cachetazos”, dijo la mujer de nombre Nidia.

La mujer contó en el programa Vamos a Pórtanos Mal de FM Espectáculo, que al momento del robo “no tenía el celular, sólo una campera a la que le dije que se la lleve. La tomó y nuevamente me pegó un cachetazo, para luego irse por Darwin”.

En ese sentido, indicó que no pudo identificar al sujeto que conducía la moto: “El que manejaba no lo vi, fue todo tan rápido. Lo único que pude ver es que cuando unos chicos que estaban ahí me asistieron y otros fueron a correr con sus autos a la moto”.

Y agregó que tras la persecución “el que estaba manejando la moto lo deja solo (al acompañante) y la gente que lo estaba persiguiendo lo agarró, y después lo detuvo la policía”.

Respecto a lo difundido en las redes sociales, la víctima señalo que ayer se enteró que el caso fue difundido por Facebook: “Ayer me entero el nombre de la persona que hizo esto, porque se ve que alguien lo reconoció. La gente está asustada y por un lado está bueno que se sepa quién es pero también genera mucho odio”.

Finalmente indicó que hace cuatro años vive en Ushuaia “y esto nunca me pasó, pero si en otros lugares en donde es más común”.

Por su parte, fuentes policiales confirmaron el hecho delictivo e indicaron que por el hecho fue aprehendido un sujeto identificado como Javier Alejandro Uribe de 28 años de edad, aunque todo esto se encuentra en una etapa de investigación, en donde también se busca a otra persona la cual podría haber conducido la moto.