Gioja: “Tierra del Fuego sin este tipo de promoción, no se qué va a hacer"

El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, dijo “Tierra del Fuego sin este tipo de promoción, no sé qué va a hacer, las empresas se van a ir solas, esto nos pasó en San Juan en su momento” al hablar del proyecto del Ministerio de Hacienda que pretende eliminar el impuesto interno, lo que traería la fuga de empresas en la Isla.

El diputado y el intendente Walter Vuoto, se reunieron en Buenos Aires. Allí el Jefe comunal manifestó la preocupación que generan los anuncios realizados por el gobierno nacional y que afectarán a la industria radicada en Tierra del Fuego.

Por su parte el parlamentario expresó que “el gobierno nacional tiene que entender que hacer política no es usar el rebenque, el interés superior es el interés de la gente, del pueblo; no trabajar sólo para los de arriba, los que más tienen”. Agregó, además, que “ellos plantean la negación de la política, reniegan del dialogo, de la búsqueda de consensos”.

“Los compañeros tienen un problema y una preocupación, que es la preocupación de las economías regionales del país, ellos plantean el problema fabril y el impositivo, nosotros en San Juan el vitivinícola, otros sectores sobre las industrias regionales. Es importante analizar los problemas y ver como juntos podemos solucionarlos”, analizó.

Sobre la posición en el Congreso frente a estas medidas, sostuvo la importancia de quienes fueron elegidos por fuerzas políticas de la oposición.“Los representantes del pueblo que fueron elegidos en la última elección, el 60% coincidimos en algo: controlar el endeudamiento externo que es exponencial, que no puede haber reforma laboral que castigue al trabajador, no puede haber reforma previsional que castigue al jubilado, no puede haber reforma impositiva que castigue a las provincias y economías regionales”.

“Es importante que entre compañeros nos juntemos, nos veamos y entendamos definitivamente que esto que fue una verdad, “que para un peronista no debe haber otro peronista”, se cambió por “para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”, dijo el presidente del partido justicialista nacional.

Afirmó que las medidas anunciadas “van a ser un daño para todo el país”. Expresó, contundentemente que “Tierra del Fuego sin este tipo de promoción, no sé qué va a hacer, las empresas se van a ir solas, esto nos pasó en San Juan en su momento. Por un lado gravan con impuestos internos, como el vino y por otro desgravan, no deben querer la industria nacional”, y comparó las dificultades que atraviesan también otras regiones por medidas anunciadas por el gobierno.