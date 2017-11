Concejo: Postergan el tratamiento del presupuesto municipal

Los concejales de Ushuaia postergaron este lunes el debate por el presupuesto municipal 2018, hasta tanto el Gobierno provincial y el nacional definan la reforma impositiva impulsada por el Ministerio de Hacienda.

El presidente del Concejo, Juan Carlos Pino, justificó la medida al decir que “hasta tanto se reanuden las negociaciones con el gobierno nacional y tengamos a ciencia cierta las proyecciones”.

En debate continuará el 1 de diciembre próximo. “No me parece que tengamos que discutir hoy este tema cuando justamente toda la clase política está realizando gestiones a nivel nacional, y no sabemos si el presupuesto será reformulado”, dijo Pino.

A esa observación, se sumó el concejal Silvio Bocchicchio: “Me parece prudente tomarnos un tiempo para ver cómo se mueve el tablero; por ejemplo, difícilmente podemos estimar la merma de la coparticipación, y tampoco podemos presuponer si no sabemos qué sucederá con la recaudación del impuesto inmobiliario”.

Por su parte, el secretario de Finanzas Lucas Gallo, opinó que es prudente “esperar unos días para poder contar con mayor información porque no conocemos la cuantía de los impactos, que podrían ser unos $300 millones menos, por eso no deberíamos avanzar sin tener la certeza de los recursos nacionales que ingresarán al municipio”.

Si bien el presidente de la comisión de Hacienda, Juan Manuel Romano (UCR), aclaró que “queríamos preguntarle –al intendente- algunos aspectos políticos, no técnicos” y analizó que “se puede avanzar con el estudio de cuestiones técnicas y de presentación de la propuesta”, entendió que el análisis del proyecto “debe comenzar en diciembre”.

Por su parte el secretario de Gobierno, Omar Becerra expresó que “todos estamos con el GPS puesto en la realidad que se vive en Argentina y no hay voluntad de no participar pero llama poderosamente la atención –la convocatoria al intendente- porque no se ha visto a la gobernadora dando explicaciones del presupuesto provincial”.