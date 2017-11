Navarro: “No creo que haya impacto de la reforma fiscal en Tierra del Fuego”

El presidente de Cámara de Comercio de RG se mostró a favor de la reforma fiscal aunque aseguró que la Isla no tiene ingresos brutos altos “por lo que no creo que haya un impacto importante”.

El titular de la Cámara de Comercio de Río Grande, Diego Navarro, aseguró este martes que “situación de los ingresos brutos no es una de la más alta del país por lo que no creo que haya un impacto importante” en la reforma fiscal firmada entre el Poder Ejecutivo nacional y los gobernadores.

El empresario planteó que la reforma fiscal “era parte de un reclamo para ser competitivos porque no podíamos seguir como estábamos” y si bien “nos asustamos días atrás, se pudo consensuar gracias un trabajo de la gobernadora con los sectores”.

No obstante, sostuvo que “la situación de ingresos brutos no es una de las más alta del país y no creo que haya un impacto importante. Y en esto se debe seguir trabajando porque el país necesita ser competitivo y nosotros somos parte del país”.

Ante esto, Navarro dijo que se está trabajando en un plan para que los comercios financien o acelerar las compras “a través de un banco emisor”.

“Yo entiendo que se quiere corregir y ser competitivo, en ese marco ser competitivo es tener reglas de juego en el marco de los que nos movemos. En los últimos tiempos hemos escuchado que en los límites con países había cola para hacer turismo de compra y eso sucede porque hay que ajustar variables. Esto se tiene que llevar con mucha sutileza, gradualismo y ser competitivos sin generar pérdidas de trabajo”, explicó en diálogo con Radio Provincia.

Ahora desde los comercios, “se espera que esto se traduzca en los hechos porque ahora son todos anuncios” y pidió “generar política de más calidad de trabajo y competitividad”.

"Estamos encaminando de apoco y vamos a ver si esto funciona o lo podemos corregir. No hay nada que sea para siempre, todos los días vivimos en un mundo globalizado y seguramente tendremos que estar trabajando en cambiar al país para volver a ser el país que fue una potencia", dijo finalmente.