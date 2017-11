Declaran la veda para los moluscos ante la marea roja

Autoridades del Gobierno emitieron una resolución en donde se declara la veda para la para la recolección, comercialización y consumo de moluscos bivalvos por el fenómeno altamente peligroso.

El Secretario de Agroindustria, Kevin Colli, explicó en el programa Laberintos de Radio Provincia que “el pasado viernes se tomó la medida que sacó la resolución que hace la prohibición, comercialización de moluscos bivalvos, en este caso fue para la zona 5. Estamos en alerta en otras zonas, ya que la semana pasada bajó la temperatura y es un factor condicionante para el fenómeno de marea roja.

La zona 5 está identificada como Bahía Brown, “pero estamos en alerta en otras zonas porque cuando comienza en una se repite en otras”, indicó el funcionario.

En ese sentido, el Ingeniero Agrónomo aclaró que “la idea no es generar una alarma sino concientizar a los pescadores, restaurantes y a todos los lugares de compra y venta del mismo. No es dejar de consumir o comprar, sino exigir el certificado de nivel laboratorio de toxinas marinas del Gobierno de la Provincia en donde las sustracciones pasan por ahí”.

E insistió que la veda es para “concientizar a la no extracción en la zona de Almanza, sea para los residentes o todos aquellos turistas que puedan andar por la zona”.

Ante este escenario, el Ministerio estará “presente en la zona para cualquier tipo de evento como en este caso, advertir a la población teniendo en cuenta su peligro”.

La marea roja “es un fenómeno natural que el humano no pueden inducirlo y acortarlo, solo puede monitorearlo y abstenerse a los resultados. Hay varios parámetros que determinan que el crecimiento y la proliferación de las microalgas que se expanden por el agua, que producen estas bacterias paralizantes, y que son consumidas por los mejillones, algas, caracoles, cholgas, y las guardan en su interior. A ellos no les afecta y no representan diferencias, sino que lo transmiten al consumidor final”, precisó Colli.