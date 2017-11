Malestar en el Gobierno por una publicación municipal sin incluir a Malvinas

Desde la Secretariía de Asuntos Relativos a Antártida, Islas Malvinas y del Atlántico Sur y sus Espacios Marítimos Circundantes de la Provincia, salieron este martes a cuestionar al Municipio de Río Grande por quitar del mapa a las Islas Malvinas, en una invitación para una obra que representa a todas las provincias del país.

El titular del área gubernamental, Jorge López, calificó esta omisión como "un cachetazo al sentimiento malvinero de todos los fueguinos", teniendo en cuenta que para la inauguración del "Paseo de las Provincianías" no incluye a las Islas Malvinas y del Atlántico Sur. Ante esto, López señaló que "no podemos soslayar este hecho y mucho menos dejarlo pasar como si nada".



"Los fueguinos estamos acostumbrados a repudiar la publicación de mapas que no incluyen a todo nuestro territorio, hemos reprochado actitudes de otros países, de organismos nacionales, de actores públicos y privados, pero nunca nos habla pasado con un municipio de nuestra Provincia" lamentó el funcionario.



El Secretario aclaró que en este caso "no alcanza con solo decir que son errores involuntarios" y que "siempre hemos sido críticos de los dobles discursos sobre la Cuestión Malvinas, o de su utilización sectorial. La Cuestión Malvinas nos pertenece a todos los argentinos y encuentra en los fueguinos una especial consideración que no se puede mancillar con actos impropios de quienes dicen sostener el espíritu malvinero" señaló, haciendo referencia a los dichos previos del intendente Gustavo Melella.



"Hechos como el ocurrido de publicar un mapa sin nuestras Islas y Antártida, resulta repudiable del mismo modo que repudiamos la entrevista que un medio nacional le realizó al malvinense Summers, quien con su clásico enfoque anti argentino se arroga el derecho de imponernos condiciones en el diálogo con el Reino Unido" sostuvo.



Además, López observó que "que ambas cuestiones se planteen en el marco de la conmemoración del Día de la Soberanía generan una sospechosa coincidencia, en desmedro de la defensa de nuestros inclaudicables derechos soberanos sobre la integridad territorial que conforman las islas Malvinas y del Atlántico Sur, los mares circundantes y el Sector Antártico".



El Secretario instó a todos los fueguinos a "estar alertas ante intentos de desmalvinizar nuevamente, que provengan de acciones mediáticas o de actos impropios de argentinos bien nacidos, y que simplemente se escudan en errores involuntarios".