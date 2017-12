Vuoto le bajó el tono a la quita del impuesto inmobiliario y se mostró a favor del diálogo

El intendente de Ushuaia Walter Vuoto le bajó el tono a los cuestionamientos de sus propios funcionarios al fallo del Superior Tribunal de Justicia en favor de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) en torno a la potestad del cobro del Impuesto Inmobiliario, al señalar que “no va a impedir que vayamos buscando y analizando alternativas”.

El Jefe comunal mantuvo un encuentro con la gobernadora Rosana Bertone el cual fue “muy ameno, hubo mucho diálogo y se sumó el intendente Gustavo Melella, con quien tengo un trabajo en conjunto desde hace mucho tiempo y con quien tenemos las mismas necesidades”.

En ese sentido, Vuoto dijo que en la reunión dejamos en claro que tenemos una responsabilidad política, institucional y que nos marca la Carta Orgánica de defender los recursos que entendemos que son de la Municipalidad”.

No obstante, planteó que “esto no quiere decir que no haya diálogo, por el contrario, implica el armado de una mesa técnica para ir evaluando y trabajando sobre muchas otras cosas que tiene que ver con las misiones y funciones, con ponernos de acuerdo en diversos puntos para favorecer a la gente y a los sectores más necesitados, más en este contexto nacional complejo”.

En cuanto al fallo del STJ en favor de la AREF apuntó que “tenemos la firme decisión de apelar a la Corte Suprema de la Nación, pero eso no va a impedir que vayamos buscando y analizando alternativas”.

Asimismo, consideró que “este diálogo institucional le va a servir al Ejecutivo provincial y a los municipios; veníamos solicitando diálogo y hoy tenemos ese espacio. Y ese diálogo también hace que estemos un poco más seguros a la hora de definir políticas públicas”.