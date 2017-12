Golpe al bolsillo: El boleto de colectivo será más caro en Ushuaia

Los concejales de Ushuaia decidieron dar un golpe al bolsillo al llevar de $6.50 pesos a $11 pesos el boleto del servicio de transporte público de pasajeros manejado por la empresa Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE).

El boleto tuvo un fuerte debate en las redes sociales en donde los usuarios reclamaron mejor servicio, como ser las frecuencias, garitas, barrios en donde no ingresa el colectivo. Si bien, la empresa pretendía llevar el boleto a 16 pesos, los concejales decidieron fijar en cinco pesos menos el boleto.

El impacto en el boleto fue justificado por el presidente del cuerpo deliberativo, Juan Carlos Pino (PJ), quien aseguró que “viendo que la empresa Autobuses Santa Fe de 22 colectivos tenía 7 colectivos en funcionamiento, por lo que era imposible darle un aumento, cuando se hace cargo la municipalidad el año pasado, hasta hoy no tuvo aumento siendo el boleto más barato del todo el país, y necesita actualizar sus valores para que no se caiga la UISE”.

En esa línea, el concejal de ECoS, Silvio Bocchicchio, se mostró conforme con el fuerte incremento al decir que “siempre dije que no podíamos hablar de un aumento de tarifa sin mejora del servicio, pero hoy es una realidad que mejoró y la tarifa quedo desactualizada”.

“Hemos hablado con los vecinos y nos transmitieron que no están en desacuerdo con el aumento si se continúa mejorando el servicio y reafirmo mi decisión sabiendo que en la asamblea tarifaria tampoco hubo oposición”, remarcó Bocchicchio.

Por su parte el concejal Ricardo Garramuño sostuvo que “sabemos que la tarifa está desactualizada y propusimos un aumento del 50% porque es necesario, porque el servicio mejoró pero no lo suficiente y si no tuvieron subsidios nacionales en el comienzo fue porque la UISE no estaba en condiciones”.



El nuevo incremento:

• Boleto Único $11

• Boleto Escolar Primario $1.50

• Boleto Escolar Secundario $4

• Boleto Universitario $5.5