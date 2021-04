Argentina está entre los países que peor manejan la pandemia

En la actualización del ranking de resiliencia de Covid-19 de la agencia Bloomberg, la Argentina recibió una de las peores calificaciones para atravesar la pandemia, por debajo de Brasil y Polonia.

El ranking de resiliencia del coronavirus utiliza una amplia gama de datos para capturar dónde se está manejando la pandemia de manera más efectiva, con la menor perturbación social y económica, desde las tasas de mortalidad y pruebas hasta el acceso a vacunas y la libertad de movimiento. Califica economías de más de $ 200 mil millones cada mes en 10 métricas centrales.

En la actualización del informe respecto a marzo pasado, Argentina cayó 7 posiciones impulsado por la tasa de positividad.

Por otro lado, el ranking indica que Francia y Chile, donde la gente tiene buen acceso a las vacunas, cayeron en el Ranking a medida que aumentaron los brotes, alimentados por mutaciones del virus que tienen cada vez más su origen en el mundo en desarrollo, donde las vacunas escasean y los esfuerzos de mitigación están fallando.

"La mayoría de los países en desarrollo aún no han comenzado las vacunas de manera significativa, ya que carecen del poder adquisitivo para firmar acuerdos de suministro. Los países con los ingresos medios más altos se vacunan unas 25 veces más rápido que los que tienen los ingresos más bajos", señala el informe.

En ese sentido, sostiene que la mayoría de los países de América Latina no podrán volver a los niveles de crecimiento prepandémicos hasta 2023 y el ingreso per cápita no se recuperará hasta 2025, más tarde que en cualquier otro lugar, según el Fondo Monetario Internacional.

El Banco Mundial dice que la pandemia empujará a 150 millones de personas a la pobreza extrema para fines de 2021.

Ranking Covid-19 de Resiliencia

“El Ranking Covid de Resiliencia de Bloomberg es una instantánea de cómo se está desarrollando la pandemia en 53 economías importantes. Al concentrarnos en el progreso de la distribución de vacunas, también brindamos una ventana a cómo la suerte de estas economías puede cambiar en el futuro”, aclararon desde la Agencia y agregaron que “no es un veredicto final, nunca podría serlo, dadas las imperfecciones en los datos de virus y vacunas y el rápido ritmo de esta crisis”.