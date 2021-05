El turismo de Ushuaia se promociona en TikTok

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia lanzó su cuenta oficial para promocionar el destino Ushuaia, en la red TikTok, en donde ya ostenta más de 100 seguidores.

"Con gran entusiasmo les contamos que hemos incorporado a toda nuestra estrategia digital la red social Tik Tok y ya cuenta con más de 1.000 seguidores", dijo el área municipal, que participa activamente en otras redes sociales promocionando la ciudad con fotografías, información, y videos del Fin del Mundo.

"TikTok es también un fenómeno social, pues ha obligado a todos los sectores a replantearse su estrategia digital, también el de los viajes. No estar supone no existir para millones de personas, o al menos, ser invisible. Por ese motivo, museos, agencias de turismo y hoteles están trasladando el mundo de los viajes a vídeos de no más de 15 segundos", explicó la Secretaría.

"Así lanzamos nuestra cuenta oficial @turismoushuaia y aquí les dejamos un enlace a la misma https://vm.tiktok.com/ZMex89qf6/ para que nos acompañen en este inicio y nos ayuden a difundir este nuevo espacio. Arrancamos con varios videos de nuestra emblemática ciudad, que con su magia encanta a todos para seguir posicionándonos en el mundo. Seguinos y ¡tiktokeate compartiendo las maravillas de Ushuaia", agregaron desde Turismo.