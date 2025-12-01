🔴EN VIVO: Milei encabeza el ascenso de las Fuerzas Federales junto a Patricia Bullrich

🔴EN VIVO: Milei encabeza el ascenso de las Fuerzas Federales junto a Patricia BullrichVideos01/12/2025
Los pacientes del Hospital Regional Río Grande dieron una dura batalla en Terapia Intensiva y ahora se recuperan en la sala común del nosocomio.
Sucedió durante la madrugada del domingo en donde personal de la Fuerza Aérea se encontraba realizando controles.
Marte en 4KVideos30/07/2020
La NASA dio a conocer nuevas imágenes en alta resolución sobre el planeta Marte.
Los uniformados vieron al animal atrapado en un alambrado a la vera de la Ruta Provincial N° 31 y no dudaron en socorrerlo.
El youtuber, que se encuentra en la ciudad, participó de una jornada de limpieza junto a la organización "A Limpiar Ushuaia".
La región rusa registra 38 grados de temperatura, en donde en invierno hay hasta 46 grados bajo cero.
Los integrantes del Batallón de Infantería de Marina N° 4 colaboran con el Gobierno entregando los módulos alimentarios en los barrios de Ushuaia.
La nueva vida tras el coronavirusVideos31/05/2020
Las sociedades han cambiado, algunos se han adaptados a la nueva forma de vida y otros no. Un informe de DW muestra cómo es la vida, tras un respiro de la pandemia.
ANMAT prohíbe una serie de productos médicos y cosméticos tras detectar irregularidades graves en su fabricación y comercializaciónSalud27/11/2025
Dispuso la prohibición de venta y consumo productos para el pelo de la marca PRODIGY, productos odontológicos de las empresas MDT S.A. Macrodent S.A y de la marca "Ventura".
Ushuaia | Frenan a un extranjero que intentó ocupar un terreno con una casillaTierra del Fuego30/11/2025
La vivienda pretendía ser instalada en un sector del barrio Bella Vista, pero denuncias de vecinos a la Policía impidieron su avance. La Municipalidad incautó la casilla y un camión.
Vacaciones: Qué es el Certificado Veterinario Austral y cuándo se necesita para viajar con mascotas hacia y desde Tierra del FuegoTierra del Fuego30/11/2025
El Certificado Veterinario Austral (CVA) es obligatorio para viajar por tierra con perros y gatos desde o hacia Tierra del Fuego, ya que el trayecto requiere cruzar territorio chileno. Cómo obtenerlo, cuánto dura y qué exige el SENASA.
La funcionaria oficializó su salida del Ministerio de Seguridad mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei, difundida en redes sociales. Su renuncia será efectiva el 1° de diciembre y será sucedida por Alejandra Monteoliva.
Provincias patagónicas elevaron un reclamo urgente por el abandono de las rutas nacionalesTierra del Fuego30/11/2025
Gobiernos viales del sur exigieron al Ejecutivo nacional la reactivación del mantenimiento y la inversión en la Ruta Nacional 3 y en toda la red vial, tras años de deterioro y falta de respuestas. La preocupación apunta especialmente al deterioro de la Ruta Nacional 3, considerada el corredor troncal de la Patagonia.