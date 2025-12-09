El Gobierno nacional modificó el organigrama del Estado

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este sábado una profunda reestructuración del organigrama del Estado, mediante el Decreto 866/2025, publicado en el Boletín Oficial. La norma introduce modificaciones en la Ley de Ministerios y en el Decreto 50/2019, que regula la estructura orgánica de la Administración Pública Nacional.

Uno de los puntos centrales es la supresión total de la Secretaría de Comunicación y Medios, que queda eliminada del organigrama y de los objetivos oficiales del Estado. Sus funciones se redistribuyen dentro de la Secretaría de Comunicación y Prensa, dependiente de la Jefatura de Gabinete.

Cambios en la Jefatura de Gabinete

El decreto redefine completamente la estructura de la Jefatura de Gabinete de Ministros, donde se reorganizan secretarías, subsecretarías y áreas estratégicas. Entre las modificaciones más relevantes:

Creación de nuevas subsecretarías de planificación, análisis, proyectos estratégicos y medios públicos.

Reordenamiento de las áreas de innovación, ciencia y tecnología.

Reincorporación de Turismo y Ambiente como secretaría dependiente de la Jefatura (excepto Deportes, que sigue en Interior).

El Ministerio del Interior incorpora nuevas áreas

El decreto incorpora un nuevo apartado completo para el Ministerio del Interior, que suma:

Subsecretaría de Deportes,

Subsecretaría del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (tras la transformación del INAI),

Subsecretarías de Asuntos Políticos y Enlace Legislativo,

Secretaría de Provincias y Municipios.

Reestructuración profunda en el Ministerio de Economía

El Ministerio de Economía recibe una reorganización amplia que afecta a múltiples secretarías, entre ellas:

Política Económica,

Hacienda,

Finanzas,

Energía,

Minería,

Industria y Comercio,

Transporte,

Agricultura, Ganadería y Pesca,

Obras Públicas.

Se modifican o actualizan objetivos, competencias y control tutelar sobre organismos como ANAC, CNRT, ANSV, ORSNA, ORSEP, Vialidad Nacional, INA, entre otros.

Además, se incorporan las Secretarías de Asuntos Nucleares, con sus dos subsecretarías dependientes:

Aplicaciones de Tecnología Nuclear,

Políticas Nucleares.

Cambios en el Ministerio de Salud

La cartera de Salud también recibe modificaciones en sus objetivos y funciones, especialmente en las áreas administrativas, legales y de gestión sanitaria. Se actualizan responsabilidades vinculadas a vigilancia epidemiológica, articulación sectorial, institutos y fiscalización.

Por otro lado, el decreto ajusta además los ámbitos de control de organismos desconcentrados y descentralizados en varias jurisdicciones. Esto incluye la actualización de su dependencia respecto de Jefatura, Interior, Economía y Seguridad.

Finalmente, el artículo 21 establece la transferencia —con bienes, personal y presupuesto— de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes desde el Ministerio del Interior hacia la Jefatura de Gabinete de Ministros, excepto el área de Deportes, que permanece en Interior.