El funcionario dejará el cargo el 9 de diciembre de 2025. Antes de su salida, publicó imágenes vestido como aviador por la llegada de los F-16, pese a no ser militar sino abogado.
El Gobierno nacional modificó el organigrama del Estado
Mediante un decreto, redistribuye funciones entre la Jefatura de Gabinete, el Ministerio del Interior, Economía, Seguridad y Salud. También oficializa el traspaso de Turismo y Ambiente.Nacionales09/12/2025
El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este sábado una profunda reestructuración del organigrama del Estado, mediante el Decreto 866/2025, publicado en el Boletín Oficial. La norma introduce modificaciones en la Ley de Ministerios y en el Decreto 50/2019, que regula la estructura orgánica de la Administración Pública Nacional.
Uno de los puntos centrales es la supresión total de la Secretaría de Comunicación y Medios, que queda eliminada del organigrama y de los objetivos oficiales del Estado. Sus funciones se redistribuyen dentro de la Secretaría de Comunicación y Prensa, dependiente de la Jefatura de Gabinete.
Cambios en la Jefatura de Gabinete
El decreto redefine completamente la estructura de la Jefatura de Gabinete de Ministros, donde se reorganizan secretarías, subsecretarías y áreas estratégicas. Entre las modificaciones más relevantes:
- Creación de nuevas subsecretarías de planificación, análisis, proyectos estratégicos y medios públicos.
- Reordenamiento de las áreas de innovación, ciencia y tecnología.
- Reincorporación de Turismo y Ambiente como secretaría dependiente de la Jefatura (excepto Deportes, que sigue en Interior).
El Ministerio del Interior incorpora nuevas áreas
El decreto incorpora un nuevo apartado completo para el Ministerio del Interior, que suma:
- Subsecretaría de Deportes,
- Subsecretaría del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (tras la transformación del INAI),
- Subsecretarías de Asuntos Políticos y Enlace Legislativo,
- Secretaría de Provincias y Municipios.
- Reestructuración profunda en el Ministerio de Economía
El Ministerio de Economía recibe una reorganización amplia que afecta a múltiples secretarías, entre ellas:
- Política Económica,
- Hacienda,
- Finanzas,
- Energía,
- Minería,
- Industria y Comercio,
- Transporte,
- Agricultura, Ganadería y Pesca,
- Obras Públicas.
- Se modifican o actualizan objetivos, competencias y control tutelar sobre organismos como ANAC, CNRT, ANSV, ORSNA, ORSEP, Vialidad Nacional, INA, entre otros.
Además, se incorporan las Secretarías de Asuntos Nucleares, con sus dos subsecretarías dependientes:
- Aplicaciones de Tecnología Nuclear,
- Políticas Nucleares.
Cambios en el Ministerio de Salud
La cartera de Salud también recibe modificaciones en sus objetivos y funciones, especialmente en las áreas administrativas, legales y de gestión sanitaria. Se actualizan responsabilidades vinculadas a vigilancia epidemiológica, articulación sectorial, institutos y fiscalización.
Por otro lado, el decreto ajusta además los ámbitos de control de organismos desconcentrados y descentralizados en varias jurisdicciones. Esto incluye la actualización de su dependencia respecto de Jefatura, Interior, Economía y Seguridad.
Finalmente, el artículo 21 establece la transferencia —con bienes, personal y presupuesto— de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes desde el Ministerio del Interior hacia la Jefatura de Gabinete de Ministros, excepto el área de Deportes, que permanece en Interior.
Washington aportó USD 40 millones, avaló la transferencia desde Dinamarca y brindará entrenamiento y soporte para la modernización aérea argentina
El Gobierno aprobó la nueva "Política de Inteligencia Nacional" y ordenó a la SIDE elaborar la Estrategia de InteligenciaNacionales05/12/2025
Según detalla el decreto, la aprobación de esta nueva política responde a la "necesidad de modernizar, jerarquizar y transparentar las funciones de inteligencia en un contexto internacional complejo, con amenazas y riesgos crecientes en materia de defensa, seguridad interior y ciberseguridad".
VIDEO | Vilma Ripoll quiso reclamarle a Milei por el Garrahan y fue frenada por la seguridadNacionales04/12/2025
La diputada del MST-FIT Unidad intentó acercarse al presidente al finalizar la Asamblea Legislativa, pero solo llegó hasta el vallado. Entre lágrimas, cuestionó el despliegue de seguridad y exigió que se cumpla la Ley de Emergencia del Garrahan.
VIDEO | Asumió Alejandra Monteoliva como nueva Ministra de Seguridad de la NaciónNacionales02/12/2025
Monteoliva fue funcionaria del gobierno cordobés de José Manuel de la Sota, del gobierno de Mauricio Macri y se desempeñaba como secretaria de Seguridad Nacional en el gobierno de Milei.
Alejandra Monteoliva fue designada oficialmente como nueva Ministra de Seguridad NacionalNacionales02/12/2025
El Gobierno oficializó el cambio en el Ministerio de Seguridad: a partir del 2 de diciembre, Alejandra Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich, cuya renuncia fue aceptada por decreto.
AlertAR permitirá emitir avisos por catástrofes naturales, emergencias climáticas, incidentes graves, evacuaciones, riesgos para la población y búsquedas urgentes.
El Gobierno habilitó y delineó el funcionamiento de la nueva Ventanilla Única de Pago Registral AutomotorNacionales01/12/2025
LA Ventanilla agrupa el pago de aranceles registrales, impuestos, tasas locales, sellos y multas de tránsito vinculados con trámites de radicación y transferencia de automotores.
La funcionaria oficializó su salida del Ministerio de Seguridad mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei, difundida en redes sociales. Su renuncia será efectiva el 1° de diciembre y será sucedida por Alejandra Monteoliva.
Octubre dejó un fuerte saldo negativo en el turismo internacional: crecieron las salidas y cayeron las llegadasNacionales27/11/2025
El país registró un déficit de 549,7 mil visitantes por la diferencia entre entradas y salidas. Además, cayó el número de turistas internacionales respecto al 2024.
Tierra del Fuego inicia su participación en los Juegos Binacionales de la Araucanía 2025Tierra del Fuego07/12/2025
Los seleccionados fueguinos comenzarán este domingo su participación en los XXXII Juegos Binacionales de la Araucanía, que se desarrollan en la provincia de La Pampa.
El turista, oriundo de distrito bonaerense de Avellaneda, sufrió una descompensación en una caminata al Ojo del Albino; fue evacuado en helicóptero pero no sobrevivió.
El gasto total ascendió a $249.370 millones y viajaron más personas que en el 2023 cuando hubo un fin de semana largo. Por la difícil economía, la gente hace estadías más cortas.
El único rubro en alza fue Farmacia y crece la percepción de deterioro y cae la inversión. El 37% de los comercios asegura que la situación "empeoró".
