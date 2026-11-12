El Tribunal del Mar fallará el 28 de noviembre sobre el petróleo en Malvinas

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El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) anunció que el 28 de noviembre de 2026 dará a conocer su decisión sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina para suspender el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en aguas circundantes a las Islas Malvinas.

La resolución llega después de que el tribunal, con sede en Hamburgo, celebrara las audiencias del caso los días 10 y 11 de noviembre. En esa instancia, la delegación argentina reclamó la suspensión urgente de las actividades de exploración y explotación, al considerar que el proyecto afecta recursos que le corresponden. El Reino Unido, por su parte, defendió su derecho a desarrollar actividades económicas en el archipiélago.

El proyecto Sea Lion es impulsado por la israelí Navitas Petroleum (con el 65% de participación) y la británica Rockhopper Exploration (35%), y contempla una inversión estimada en 2.200 millones de dólares. Las operadoras proyectan iniciar la producción en 2028, con un techo de hasta 180.000 barriles de crudo por día. Según se informó durante el proceso, la perforación no comenzaría antes del 21 de marzo de 2027 y la extracción efectiva no se produciría antes de 2028.

Es importante precisar que el fallo del 28 de noviembre no resolverá la disputa de fondo por la soberanía de las islas, sino que se limitará a evaluar las medidas cautelares solicitadas por Buenos Aires mientras avanza el procedimiento arbitral internacional. El Gobierno argentino se mostró optimista respecto a sus posibilidades de conseguir una resolución favorable y, en paralelo, prepara nuevas sanciones contra las empresas petroleras involucradas.