En su viaje de vuelta a Roma, el papa León XIV brindó detalles sobre los encuentros que mantuvo con el presidente Javier Milei, tanto en el Vaticano como durante su reciente visita a la Argentina, y se refirió a la gran incógnita que rodeó a la Iglesia argentina durante años.

Al ser consultado sobre qué mensaje consideraba el más importante de los que le transmitió al mandatario argentino, el Pontífice fue categórico al desmarcar su rol de las disputas partidarias. "Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar, no es político. Aunque hay algunos que tratan de forzarme en algunos países hacia la derecha, hacia la izquierda, que critica, no critica", afirmó.

Sin embargo, León XIV confirmó que la agenda de las reuniones incluyó el complejo panorama económico. "Y si hablamos de cuestiones de economía, algunas de las dificultades que el país está atravesando todavía, cuando él empezó, etcétera, etcétera", reveló el Sumo Pontífice, dejando en claro que la situación financiera argentina estuvo sobre la mesa.

Más allá de los números, el Papa reveló el eje central de sus conversaciones con Milei: "Yo hablo de la magnífica humanidad y de eso hablé con el señor Presidente Milei, hablando del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración sobre todo los más necesitados dentro de la sociedad argentina".

El Pontífice hizo hincapié en el punto que los unió: "Había una mutua comprensión a decir el valor de la vida, el valor del ser humano en todas sus etapas, pues tenemos que buscar cómo trabajar juntos en eso".

En ese sentido, valoró la actitud del Presidente durante la visita y aseguró que "había una apertura en él a escuchar este mensaje", por lo que calificó el encuentro como "muy positivo". Asimismo, recordó su primer encuentro en Roma y notó que, a pesar de representar "líneas políticas muy distintas", se llevaban aparentemente muy bien.