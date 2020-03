Coronavirus: Rige la medida de aislamiento preventivo y hay 6 casos en cuarentena en Ushuaia

La ministra de Salud de la Provincia, Judith Di Giglio, confirmó hoy que se están llevando a cabo los nuevos protocolos sobre las personas que ingresaron al país de las zonas de alto riesgo de coronavirus, especialmente de Italia y otros países de Europa, e informó que a la fecha hay 6 personas en cuarentena preventiva que regresaron desde esos lugares a Ushuaia.

La doctora explicó -en el programa Laberintos de Radio Provincia Ushuaia- que desde la Provincia “se creó, desde el Ministerio de Salud, un comité de emergencia que viene trabajando hace más de un mes. Tenemos los protocolos actualizados” e indicó que desde este lunes y por orden del Ministerio de Salud de la Nación, “se generaron nuevas recomendaciones para los vuelos directos provenientes de Italia para la detección temprana, registro y control de pacientes con posibilidad de presentar una enfermedad respiratoria aguda al ingreso a nuestro país”.

En ese sentido, la funcionaria dijo que los protocolos “están destinados a diferentes áreas y una es que los casos sospechosos no van a estar en el aeropuerto, en el puerto, sino en los sectores de salud. Es cómo se va a actuar en la guardia, centro de salud y centros privados, y luego el control de aduanas, fronteras y puerto. En este momento tenemos controles de dos vuelos de personas que viven en Ushuaia y que están en cuarentena, que volvieron de vacaciones. La indicación del Ministerio de Salud de la Nación es que toda persona que es del país y viene de un viaje de las zonas de riesgos deben estar en cuarentena y eso lo estamos cumpliendo”.

En Ushuaia, “hay seis casos de personas en cuarentena en Ushuaia”, señaló Di Giglio y aclaró que "no significa que estas personas estén enfermas o se han contagiado por coronavirus, sino que estuvieron en zona de riesgo y por precaución se quedan en sus hogares”.

Por otro lado, la Ministra informó que “los primeros controles se realizan en [Aeropuerto Internacional de] Ezeiza y luego nosotros la cumplimos acá en la Provincia, no así con los turistas que pueden venir al país y lo que afirma el Ministerio de Salud de la Nación es que el peligro está en lugares cerrados”.

"Es muy difícil predecir lo que va a pasar y siempre uno tiene que estar preparado para lo peor"

En cuanto a los controles de cruceristas, Di Giglio explicó que “el crucero en realidad es mucho menos posible que tenga una persona enferma que en un avión, porque son personas que están muchos días y lo mas probable es que presenten síntomas dentro del crucero y nosotros tenemos la hoja de ruta, donde sanidad de frontera nos refiere todo lo que tuvo la persona. Eso está controlado”.

Para la doctora, “la realidad es que el éxito sanitario no es que no llegue al país, sino que se contenga. La realidad es que es un virus, que lo más grave es que no lo conocemos, y no sabemos cómo va actuar, porque si miramos a cómo actuó en China y países de Europa fue diferente”.

“Es muy difícil predecir lo que va a pasar y siempre uno tiene que estar preparado para lo peor, aunque la tasa de mortalidad es baja de entre el 3 y el 5 por ciento dependiendo del país, pero tiene la particularidad que un virus es nuevo y la tasa transmisibilidad es alta”, advirtió.