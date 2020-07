Coronavirus: Melella apuntó a la “falta de responsabilidad personal” y Río Grande retrocede en las fases

El gobernador, Gustavo Melella, brindó esta tarde un mensaje a la Provincia en donde apuntó al rebrote del coronavirus por “el incumplimiento de los protocolos y con mucha falta de responsabilidad personal e individual” para luego anunciar medidas de prohibición hasta el 2 de agosto en la ciudad de Río Grande.

“Es cierto que muchos nos alarmamos, nos preocupamos y nos ponemos mal porque veníamos de muchos días sin tener casos positivos, y eso era bueno, pero también ayudó a que algunos vecinos descuidaran su actitud de responsabilidad. Hoy estamos en una situación que es controlable, pero volvemos apelar porque a través de la investigación epidemiológica se estableció que este rebrote tuvo que ver fuertemente con el incumplimiento de los protocolos y con mucha falta de responsabilidad personal e individual”, explicó el mandatario.

Melella analizó que “a veces cuando compartimos mates o algún encuentro social, que tampoco estaba considerado, por ahí pensábamos que no iba a suceder nada y sucedió. Volvemos a insistir que tenemos que tener mucha responsabilidad individual, la pandemia no pasó y no le hemos ganado, y nos falta un gran camino. Estamos en una etapa de contención para frenar el virus, el contagio, por un lado y por el otro ir a la búsqueda de los casos sospechosos y positivos”.

“La recomendación es que aquel que tenga síntomas o ha tenido contacto con sospechosos es que se aísle en su casa. El hisopado, que muchos piden se están haciendo y se van aumentar”, agregó.

En ese sentido, el Gobernador informó que mantuvo una comunicación con el ministro de Salud de Nación, Ginés González García, quien le comunicó que “en muchos lugares donde se dieron los rebrotes, no fueron por falta de medidas, sino que tiene que ver por esa responsabilidad personal. Entiendo que hay activistas en las redes y sociales y nosotros cuando nos equivocamos en algo lo decimos, en este caso tenemos que decir que hubo un rompimiento de la responsabilidad personal, que no es para juzgar y condenar porque son personas que están pasando por una situación de salud y tenemos que acompañar”.

Por eso pidió a los más jóvenes “que son menos afectados por el coronavirus, pero los que más transmiten, que tengan la mirada solidaria de no juntarse, de no compartir el mate”.

Las medidas de prohibición

Por otro lado, el Gobernador comunicó las medidas dispuestas para Río Grande, las cuales comienzan a regir a partir de este jueves 23 a las 00 horas y por el lapso de 10 días.

► Suspender actividades deportivas y recreativas en su totalidad.

► Suspender reuniones sociales de todo tipo en su totalidad.

► Suspender actividad de jardines maternales e institutos privados de oficios y otros en su totalidad.

► Suspender actividades de culto en su totalidad.

► Mantener cerrado el ingreso y egreso de personas no esenciales del área de Río Grande.

► La gastronomía permanecerá brindando servicios pero únicamente mediante la modalidad entrega a domicilio o preparar pedidos para retiro en el local, manteniendo en esta instancia todas las precauciones establecidas por protocolo y limitando el ingreso de clientes a retirar su pedido a lo máximo permitido. Se suspende la actividad gastronómica con presencia de personas en el local.

► Los comercios permanecerán abiertos manteniendo todas las precauciones establecidas por protocolo y limitando el ingreso de clientes a lo máximo permitido.

► El transporte público deberá mantener la limitación de pasajeros según protocolos y mantener estrictas normas de higiene regular de las superficies de contacto.

Finalmente aseguró que “sabemos lo que significa este esfuerzo para todas y todos los habitantes de Río Grande, pero también sabemos que contamos con el acompañamiento de cada uno de ellos” reiterando que “apelamos nuevamente a la responsabilidad ciudadana, en la convicción de que la principal herramienta para enfrentar esta pandemia es el cuidado propio, el de nuestros afectos y el de todos los vecinos”.