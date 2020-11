David Ferreyra asume la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia

David Ferreyra, quien se desempeñaba como Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, asume la Secretaría de Turismo en la cual ya venía trabajando desde la renuncia del ex secretario del área, José Recchia.

En declaraciones a Radio Provincia, Ferreyra explicó que “cuando Walter [Vuoto] me planteo la posibilidad de poder hacernos cargos de la Secretaría no dude ningún segundo porque mas de 15 años trabajo en el ámbito, más allá de que formo parte de la gestión municipal" y agregó que “conocemos los distintos sectores de la actividad turística que representan a mas de 20 mil familias y en un contexto totalmente diferente y particular que hace que la actividad esté retraída”.

Respecto al área municipal, el flamante funcionario analizó que “la Secretaría ha tenido poca actividad desde marzo, cuando empezó la pandemia, y lo que empezamos a trabajar desde hace un tiempo, desde que José Recchia dejó la función, en reacomodar el trabajo de la oficina cerrada por mas de seis meses. No tenemos atención al turista, pero estamos trabajando en lo administrativo en si mismo con la oficina”.

Ahora, se espera “tomar algunas definiciones que podamos movilizar la actividad y trabajar con la temporada estival encima decretada por el Gobierno Provincial desde el 4 de diciembre”, en la que se espera la participación de las PYMES y empresas ligadas al sector.