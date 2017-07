Renacer acusó a Newsan y al Gobierno de operar en contra de la producción

La presidenta de la Cooperativa Renacer, Mónica Acosta, acusó este viernes al Grupo Newsan de operar en contra de la producción de los cooperativistas y cuestionó al Gobierno provincial por la falta de apoyo en la compra de placas insertadas provenientes de China, mediante la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE).

En diálogo con el programa Entrenosotros de Radio Provincia, la responsable de la Cooperativa explicó que “nosotros hemos pedido una excepción para comprar placas chipiadas de origen, porque todo lo que se compra en la isla es de China, al carecer de una máquina de chipeo”.

En ese sentido, indicó que la solicitud se basaba en el pedido de 7.400 placas de origen, teniendo en cuenta que “muchas industrias nos han pasado cotizaciones y como Newsan que nos pasó 36 dólares cuando de origen cuesta como máximo 25 dólares”.

“Este tipo de costo, no solo nos dejaba fuera de cualquier competitividad, sino que estaba claro que estaban dando los indicios de que no estaban tan contentos que nosotros participemos en la producción de Smart TV. Mientras produzcamos microondas todo es macanudo, pero nos metimos en este negocio en donde le ofrecíamos al público un televisor de 43 pulgadas a 6.500 pesos, condicionando a gran parte del mercado local y obligando a grandes marcas a bajar sus precios, como La Anónima que pasó de 12 mil pesos a 6.999 pesos el mismo modelo de televisor”, sostuvo.

En cuanto las trabas para acceder a un crédito a través del Banco de Tierra del Fuego para la compra de las placas, Acosta aseguró que por primera vez se le pidió “una garantía hipotecaria y en el medio nos pidieron un predio valuado de 22 millones pesos por un crédito de 12. 5 millones de pesos” y que incluso la CAEE "no movió un sólo papel".

En ese sentido, afirmó que el Grupo Newsan realizó “operetas llamando a la administración de nuestro cliente, uno de los cinco grandes supermercadistas del país, presionando que Renacer no iba a lograr el crédito del banco, el financiamiento, la excepción de la CAE y la carencia de la máquina de chipeo” y sostuvo que los directivos de Newsan “nos hicieron lobby”.

Sobre el gobierno provincial, la presidenta de Renacer cuestionó que “Bertone está mostrando la hilacha porque la creía más justa porque por medio, nosotros no estamos boicoteando los puestos de nadie, están en riesgo los puestos de cooperativistas”.

“Y no me extrañaría que no solo nos boicotean para no cumplir al cliente, sino que las aspiraciones sean venir por el predio de la Cooperativa. De fondo llevan la situación a algo crítico y vienen por eso”, aseguró Acosta.

Por otro lado, Acosta aclaró que el Gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, “intentó intervenir llamando a la gobernadora teniendo en cuenta prever un futuro conflicto y los puestos de trabajo por medio, a lo que la gobernadora le responde que el costo político lo asume ella”.

Asimismo, la cooperativista sostuvo que el pedido fue insignificante en comparación a las excepciones que se dan a las empresas de Tierra del Fuego: “No sé por qué la gobernadora va en contra de nosotros, si yo no soy candidata a nada y no estoy jugando a las elecciones”.