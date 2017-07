El Gobierno pagará millonaria deuda con el ex IPAUSS

El Gobierno Provincial aseguró que se pagará 1500 millones de pesos a la Caja de Previsión y a la Obra Social de la Provincia, en concepto de aportes y contribuciones adeudados durante más de tres décadas por gestiones anteriores.

La gobernadora Rosana Bertone ratificó la decisión de pagar la millonaria deuda, que se abonará en 180 cuotas de las cuales el dinero irá: 505 a la Caja de Jubilaciones, y 952 millones a la Obra Social.

“Hoy damos un paso fundamental para honrar una deuda de casi 1500 millones de pesos que le vamos a pagar a la Obra Social y a la Caja de Previsión” señaló la gobernadora Rosana Bertone. “No sólo que no licuamos ninguna deuda, si no que pagamos nuestros aportes y contribuciones al día, y pagamos las deudas que otros generaron” remarcó.



La Mandataria comparó la situación del ex IPAUSS al momento de asumir su gestión “donde los jubilados tenían que ir al juzgado para poder cobrar” con la de un año y medio después: “hoy los jubilados ya no van a Tribunales, sino que van al cajero como corresponde y como se merecen”.



Bertone aclaró que para poder alcanzar esta previsibilidad, donde el 75 por ciento de los jubilados cobran sus haberes el quinto día hábil de cada mes “no nos quedamos en el lamento o en el reproche por la herencia recibida”, sino que “nos pusimos a trabajar y le dijimos a la gente la verdad” al tiempo que “tomamos decisiones con el acompañamiento de la Legislatura”.