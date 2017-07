Souto: Hay un castigo al Municipio por parte del Gobierno nacional y provincial

El jefe de Gabinete del Municipio de Ushuaia, Oscar Souto, aseguró que el Municipio está siendo “castigado” por el Gobierno provincial y nacional, ante la falta de pago de deudas de la coparticipación y la falta de aprobación de obras que ya cuentan con estudios.

El funcionario explicó en diálogo con Radio Provincia, que al Municipio se le adeuda alrededor de los 90 millones de pesos y la demora en el financiamiento de obras y herramientas que debe autorizar Nación obedecen a “un castigo para las ciudades que no se han sometido a las políticas nacionales”.

En ese sentido, Souto apuntó al “Tito” Stefani por su incumplimiento de planes de obras sobre las calles: “Héctor Stefani, se sentó con el Intendente en el mes de Diciembre anunciando dos obras de pavimento importantes para la ciudad como la de Hipólito Irigoyen y el ingreso al Valle de Andorra, se dio la no objeción técnica al estudio de prefactibilidad y hasta ese momento siempre se había mostrado dispuesto a realizar gestiones con el Municipio” recordó y dijo: “han pasado ya ocho meses desde ese anuncio y nos encontramos con la novedad que esto no sólo no se realiza, sino que de forma intempestiva, supongo que porque está en campaña política”.

En cuanto al ámbito nacional, el Jefe de Gabinete informó que el Ministerio de Hacienda demora en la aprobación de un crédito para hacer frente al pago de los colectivos de transporte urbanos, adquiridos por 35 millones de pesos. “A otros municipios del país se les aprobó en 30 y hasta el 15 días; llevamos ya ocho meses y el crédito sigue sin salir”.

“Hemos tenido que afrontar nuevos pagos y me temo que terminemos afrontando el monto total, lo cual haría que los colectivos siguieran circulando, pero restáramos ese dinero para otras obras necesarias para la ciudad”, aseguró el jefe de Gabinete.

Souto dijo que las demoras también suceden en el Municipio de Río Grande que “tiene obras aprobadas dentro del fideicomiso y debe poner fondos propios para encarar esas obras que , en algunos casos, se devuelven con meses de atraso”.

“Las demoras se repiten, sistemáticamente, en las dos ciudades. Lo único que tenemos para pensar es que es un castigo para dos municipios que no se han sometido a las políticas nacionales a las que, con tanto entusiasmo, ha acompañado el gobierno provincial en estos 18 meses”, dijo.