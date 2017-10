Colman destacó la incorporación de médicos y enfermeros a los hospitales de la Provincia

El Ministro de Salud de la Provincia, Marcos Colman, destacó el nombramiento de 22 médicos y 24 enfermeros que se incorporan al sistema de salud público provincial, en un acto encabezado por la gobernadora Rosana Bertone, en Casa de Gobierno.

Los profesionales habían sido incorporados días atrás, pero fueron presentados oficialmente durante el acto. “Son 24 enfermeros que pasan a planta y 22 médicos, de los cuales 9 ya se encuentran en la provincia y el resto se van a ir incorporando progresivamente de acá a fin de año", dijo el Ministro.

Los médicos se desempeñan en especialidades como Infectología, Urología, Cirugía, Tocoginecología, Psicología, Fonoaudiología y Medicina General, entre otras.



"Todo ingreso de médicos y enfermeros es bienvenido ya que uno de los principales problemas que tenemos en este momento -no sólo en la provincia sino en el país- es la falta de recurso humano, especialmente la falta de médicos", explicó el funcionario.



En el caso de la provincia, el titular de la cartera sanitaria dijo que "hemos tenido muchas jubilaciones y algunas renuncias, sobre todo en Río Grande, de médicos que se han pasado al sector privado".



El ministro aclaró finalmente que "esta incorporación no soluciona el problema, ya que faltan más" pero es "una bocanada de aire fresco".



Al hacer uso de la palabra, la gobernadora Rosana Bertone pidió a los profesionales ingresantes que “brinden lo mejor de sí”. “Estamos haciendo un esfuerzo enorme en inversiones, pero si no cuento con ustedes en la predisposición de la atención al paciente, de poco sirve”, expresó.



Bertone consideró que “la gente tiene que sentirse cuidada y querida” y dijo que quiere darle “un nuevo enfoque” a la Salud “con una mirada más humana, porque la necesitamos todos como provincia”.