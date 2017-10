Bertone: “No vamos a resignar un centavo” ante Nación

La gobernadora Rosana Bertone, junto a gobernadores del PJ, aseguró que la Provincia “no vamos a resignar un centavo” ante el Gobierno nacional, en una mesa en donde se debatió una postura común respecto a la coparticipación federal de recursos, el impuesto al cheque, a los cigarrillos, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el Fondo del Conurbano y el reparto de la obra pública, entre otros temas.



En el encuentro estuvieron Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manzur (Tucumán), Juan Manuel Urtubey (Salta), Domingo Peppo (Chaco), Sergio Uñac (San Juan), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Casas (La Rioja), Miguel Lifschitz (Santa Fe), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Bordet (Entre Ríos) .



En la reunión llevada a cabo en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) de la Capital Federal, los mandatarios ratificaron que no resignarán fondos provinciales.“Sabemos que el Estado nacional tiene un déficit muy importante que hay que corregir, pero tenemos que ver cómo hacemos esas correcciones para que no pierdan ni la Nación, ni las provincias ni la gente” señaló la Gobernadora.



En esta reunión, previa al encuentro que los gobernadores mantendrán con el presidente Mauricio Macri la próxima semana, se habló de sentar una postura común en torno a cuestiones tales como “el Presupuesto, que no sabemos si se va a tratar ahora o cuando asuman los nuevos diputados; el Fondo del Conurbano, en el que nosotros insistimos que debe haber una solución política y no judicial y que se debe respetar el federalismo; la Ley de Responsabilidad Fiscal y el Pacto Fiscal de 1993 que hay que volver a tratarlos; el Impuesto al Revalúo Impositivo; la prórroga del impuesto al cheque donde nosotros queremos una distribución distinta y la prórroga del impuesto adicional de emergencia a los cigarrillos” detalló la Mandataria fueguina.



Bertone adelantó que en todos estos temas ya se encuentran trabajando los equipos económicos de las provincias “para elaborar y presentar una contrapropuesta, donde sean respetadas las provincias más periféricas y que las provincias más pequeñas podamos tener un ámbito de discusión y no perdamos un centavo”.



La Gobernadora lamentó también “no contar con ningún diputado que defienda los intereses de la provincia” por lo que “tendré que salir otra vez y por tercer año consecutivo, a buscar el apoyo de diputados de otros bloques para poder llevar esta discusión de Tierra del Fuego adelante”.



“La situación no es fácil porque en el país hay una nueva realidad política y macroeconómica” sostuvo la Mandataria. En ese contexto “los intendentes van a tener que charlar con el Gobierno provincial sobre, por ejemplo, las deudas de las municipalidades con el sistema previsional y que van a tener que cumplirse. Entiendo que ahora festejen, pero también hay que trabajar y colaborar para ordenar la provincia, y siempre van a contar conmigo y con el Ministro de Economía para trabajar en conjunto, pero nosotros queremos que las deudas con el sistema previsional sean pagadas” concluyó.