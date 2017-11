Acuerdo por la industria: “El esfuerzo más grande es de los trabajadores”, dijo Blanco

El legislador de la UCR-Cambiemos, Pablo Blanco, aseguró hoy “el esfuerzo más grande es de los trabajadores” a quienes se les congelará los sueldos desde el año próximo y por dos años, por el acuerdo firmado ayer entre el Gobierno nacional, Provincia, UOM y AFARTE, por productividad y la competitividad de la industria.

El parlamentario sostuvo que el acuerdo “es muy positivo, sobre todo algunos puntos que hablan del futuro de la industria tecnológica en Tierra del Fuego” y los más importante “es el compromiso del Gobierno nacional, provincial y las empresas de continuar trabajando en la industria, logrando un párate de lo que se venía venir”.

“Se dio lo que uno sostiene que el gobierno no impone sino que discute y de ahí salió una idea original. No quedó todo como estaba, sino que durante el primer año no modifica la ecuación porque antes era del 17% en impuesto interno y en Tierra del Fuego pagaba un 6,5% lo que mantiene la diferencia del 10,5% va a bajar paulatinamente a partir del 2018”, explicó en diálogo con el programa Laberintos de Radio Provincia.

Sin embargo, Blanco evaluó que “llegamos a esta situación porque hubieron muchos que durante el transcurso de la promoción se aprovecharon pero no hicieron anda para que eso viva permanentemente”.

“Hasta el 2008 cuando se discutió el impuesto internos se fabricaban celulares, microondas, había más de 9 mil personas en la industria. Con el impuesto interno llego a 15 mil, hoy hay 9 mil que no todos son estables. ¿Dónde estuvieron los errores? ¿Por qué no hubo estabilidad y cambio en la matriz productiva?. La respuesta está en que estábamos cómodo y la idea de país cambió”.

“Acá el sacrificio más grande lo hicieron los trabajadores y la responsabilidad más grande los tienen los dirigentes gremiales que son lo que discutieron esto de los salarios. Al cambio de la estabilidad han cedido algunos derechos”, cuestionó Blanco.

Frente a este panorama, el legislador planteó que ahora “hay que despojar lo político y encontrar soluciones”, y rechazó las declaraciones del diputado Martinez, al decir que “el que dice que firmó por extorsión yo no hubiera firmado, y antes de eso lo hubiera denunciado”.

En ese sentido apuntó que en la discusión del proyecto "se puso al frente la provincia, las municipales, concejales y los gremios, pero yo no escuché nada a los empresarios, ni discutiendo y opinando cuando se firmó el acuerdo en Gobierno. Con la presión de que sino me dan lo que quiero dejo a la gente en la calle, me parece que es algo de muchos años y ahora hay que trabajar en el convenio, cumplir y trabajar en el punto del futuro de la industria".