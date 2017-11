Gorbacz defendió el acuerdo con Nación y dijo que "algunos políticos sólo se dedican a criticar"

El Ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, sostuvo este miércoles que “que “algunos políticos sólo se dedican a criticar y a pedir cargos” al defender el acuerdo firmado entre el Gobierno nacional, Provincia, UOM y AFARTE, por productividad y la competitividad de la industria.

En declaraciones al programa Mañanas Diferentes por Radio Nacional Ushuaia, Gorbacz manifestó que “los que critican el acuerdo son los primeros que se esconderían debajo del escritorio si quedan 10 mil personas sin trabajo” y reiteró que “estuvimos al borde de perder todo, si no hubiera sido porque reaccionamos a tiempo y manifestamos en conjunto nuestro desacuerdo absoluto”.



El Jefe de Gabinete provincial recordó que “nuestra propuesta en las elecciones a diputados fue otra, pero mucha gente, incluso de las propias fábricas, apoyó la propuesta de Macri, y no obstante eso la Gobernadora movió cielo y tierra para defenderlos de las medidas que pretendía el propio Gobierno Nacional”.



“En cualquier caso hay que ser respetuosos de lo que votó la gente, pero sobre todo realistas, y priorizar ante todo la defensa de los puestos de trabajo”, apuntó Gorbacz, y criticó a los que “algunos políticos sólo se dedican a criticar y a pedir cargos y adscripciones para seguir haciendo clientelismo, en lugar de asumir la responsabilidad para las que fueron elegidos”.



Para finalizar, el Jefe de Gabinete recordó que “cuando se sancionó la Ley de impuestos internos hace 8 años yo era diputado, y fui testigo que la que llevó adelante el proyecto fue la propia Rosana Bertone, mientras los que hoy se hacen los héroes no los vi por ningún lado”.