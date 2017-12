Vozenoff, una banda fueguina que crece con los años

Vozenoff, la banda nacida a finales del año 2012 en Ushuaia, que ya cuenta con cuatro discos y un simple, anunció que lanzará su cuarto disco para el 2018, al tiempo que espera los resultados del “Mundial de Bandas” organizado por el programa Banda Soporte en el canal Quiero música en mi idioma.

La banda cuenta con más de doscientas presentaciones en vivo. Para ello contó con 3 discos de estudio: “No Pongas Música” 2015, “De Sala” 2016, “Lado A: Me voy” 2017. Además, durante el 2016 presentó el simple “Me Pega el Sol” acompañado de un videoclip que alcanzó más de cincuenta mil reproducciones, convirtiéndolo en el tema más reproducido del “Rock Fueguino” hasta el 2016.

“Lado A: Me voy” fue mezclado en la ciudad de Buenos Aires en “Estudios del Parral” y masterizado en el reconocido estudio de Andrés Mayo, “Mastering & Audio Post”.

Los integrantes del grupo; Ariel Durán: Voz y guitarra, Fernando Cingolani: Batería y percusión. Federico Dal-Molín: Bajo, Gonzalo Almirón: Saxofón, Leonardo Ramírez Viturro: Guitarra, piano y sintetizadores, destacaron que “Con nuestra prolífica producción artística hemos conseguido ser la banda fueguina con más reproducciones en plataformas virtuales como Spotify, Apple Music, Claro Música y Youtube, y la primera en sonar en radios como “La Mega”, “Rock & Pop”, “Vorterix”,” Radio Nacional Buenos Aires” y “Los 40 Principales”.

En ese sentido, señalan que el tema “Me voy”, corte difusión del más reciente trabajo discográfico, fue acompañado de un videoclip que hoy supera las doscientas mil reproducciones. Este videoclip es la primera superproducción en materia artístico-musical realizada en la provincia, bajo la dirección de Sebastián López y la producción general a cargo de Martín Negri.

Durante las presentaciones, la banda fueguina obtuvo el primer puesto a nivel patagónico y nacional del concurso ROCKEABA, con Mención especial a la originalidad. Por otro lado fue declarada de “Interés Cultural” en la ciudad de Río Grande. Y también finalista del “Mundial de Bandas” organizado por el programa “Banda Soporte”, en donde se aguardan los resultados.