Bertone cerró el año con un congelamiento de sueldos de la planta política

En el último día hábil del 2017, la gobernadora Rosana Bertone firmó el decreto por el cual se congela los sueldos de la planta política, justificado por “la complicada situación económica que atraviesa la Provincia”.

El decreto En el decreto 3705/17 se indica que “atento la complicada situación económica que atraviesa la Provincia, y que no se cuenta con recursos financieros suficientes, se estima conveniente, como medida de autolimitación, establecer la no percepción por parte de toda la planta política de la Administración Central y de los entes autárquicos y descentralizados, de los incrementos salariales que corresponden por aplicación de la ley 855(…)”.

Esto es debido a “la no percepción de los incrementos salariales que correspondan por aplicación de la ley provincial 885, a partir de la pérdida de vigencia del artículo 14 de la ley provincial 1068”.

La mandataria justificó la medida al decir que “soy de la idea de no aplicar ningún aumento de sueldos para los políticos. Hay gente que no tiene nada, que me pide trabajo y no se lo puedo dar. Quizá haya gente que quiera ganar mejor y aplicar la ley de dietas. La discusión es legítima pero no puede haber doble discurso. Si pretendo algo, hay que predicar con el ejemplo. Es un debate ético o moral. Yo creo que quien acepta una función pública también lo hace por quedar un poco en la Historia, y no sólo por el sueldo”.