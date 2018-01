El Hospital de Ushuaia convoca a donar sangre

El Hospital Regional de Ushuaia (HRU) hizo un pedido para donar sangre voluntariamente, debido a que al periodo vacacional, y como es habitual, disminuye el stock de sangre disponible.

La referente del Banco de Sangre del Hospital Regional de Ushuaia (HRU), Elizabeth Ponce, explicó “todos los días estamos realizando transfusiones y necesitamos que la gente se acerque para donar. Hace un rato, de 10 personas que llamamos para que se acerquen 8 estaban de viaje así que es bastante laborioso tratar de conseguir a estos voluntarios”.

Ponce además señaló que “el periodo vacacional es un momento especial y cuesta más que la población se acerque a donar ya que la mayoría no está en la isla, pero de todas maneras no hay que olvidar que el hospital sigue funcionando”.

Por otra parte, Elizabeth Ponce destacó que “muchos vecinos antes de viajar se acercaron al banco del hospital y dejaron su donación, pero no debemos olvidar que esta sangre tiene un periodo de vencimiento entonces nosotros necesitamos hacer esto mensualmente” a la vez que detalló que “vamos a realizar la convocatoria mediante los medios de comunicación, las redes sociales y vía telefónica”.

Para aquellos que deseen ser donantes de sangre los requisitos que deben cumplimentar son los siguientes: tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos, no tener cirugías en los últimos seis meses y no tener tatuajes y piercings realizados en el último año. No es necesario estar en ayuno, pero sí deben evitarse los lácteos y deben asistir con ropa cómoda para la extracción.

Cabe destacar que desde el Hospital Regional se abastece a toda la ciudad incluso a quienes se encuentran de visita en la capital fueguina.