Comienzan a concientizar sobre el alcohol cero en Ushuaia

Los conductores recibirán folletería en los operativos de Tránsito para informar sobre la aplicación de la tolerancia cero de alcohol al volante.

Inspectores de la Dirección de Tránsito Municipal comenzarán a entregar folleterías en el marco de la ordenanza municipal N°5200, la cual establece alcohol cero al volante a partir de septiembre.

El Coordinador de Tránsito y Transporte del Municipio, Horacio Herrera, explicó que “es el comienzo de la aplicación de la ordenanza 5200, en esta primera etapa haremos entrega de folletos alusivos a los vehículos para persuadir a todos aquellos que manejan, que no deben ingerir alcohol y si lo hacen no deben manejar un vehículo” considerando que “la seguridad vial la hacemos entre todos y por eso queremos que los vecinos y vecinas tomen conciencia que no se debe tomar alcohol si van a conducir. Para ello también hicimos la campaña del conductor designado”.

Hasta el día 10 de junio se van a estar entregando este tipo de folletería, en tanto que desde el 11 de junio al 21 de septiembre comenzara a regir el límite de 0,2 grados por cm3 de alcohol en sangre como máximo permitido para los vehículos particulares y tenencia 0 para los que transporten pasajeros, menores y cargas.

Asimismo, desde el 22 de septiembre en adelante, regirá el cumplimiento total de la ordenanza, donde queda prohibido conducir cualquiera sea la concentración de alcohol en sangre.

En ese marco, Herrera, indicó que “durante los operativos y en las semanas venideras estaremos con el personal de Tránsito y la Secretaría de Gobierno entregando folletos en distintos sectores de la Ciudad”, concluyó.