Corea del Norte suspende encuentro por maniobras militares de EEUU

Corea del Norte mantiene la su negativa a reiniciar un diálogo con Seúl mientras Estados Unidos y Corea del Sur realicen las maniobras militares aéreas en curso, denominadas “Máx Thunder”.

Para Corea del Norte estos ejercicios no son más que una “provocación malvada” y '“descortés”, y un entrenamiento para invadir el norte.

"Hasta que la grave situación que llevó a la suspensión del diálogo de alto nivel Norte-Sur no se resuelva, no será fácil sentarse de nuevo cara a cara con el actual régimen surcoreano", dijo Ri Son-gwon, jefe del comité para la reunificación pacífica de Corea, citado por la agencia de noticias oficial norcoreana Kcna.

Por su parte, Estados Unidos dijo que no tienen constancia de la posibilidad de que la cumbre se cancele. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, señaló que no habían recibido ninguna información de ninguno de los gobiernos coreanos para que no sigan preparando el encuentro entre el presidente Trump y Kim Jong-un.