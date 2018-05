Malestar en la Policía por efectivos que planean manifestaciones vía redes sociales

El Jefe de la Policía Provincial, Nelson Moreira, realizó este lunes una conferencia de prensa en donde rechazó los mensajes que circulan en las redes sociales por parte de efectivos rebeldes que instan a la Fuerza de Seguridad a manifestarse ante la falta de incremento salarial.

“No comparto y menos el Gobierno el reclamo porque las puertas de la Jefatura están siempre abiertas y no tuvimos ningún tipo de pedido de encuentro. Esto lo confirmo que siempre he recibo al personal retirado por distintas inquietudes y este no fue el caso, y molesta sobremanera esa posición. Mas allá de eso expresé mi profundo malestar de la forma de comunicación en las redes sociales y medios de prensa que no son oficiales porque se enmarca en una falta de respeto y da lugar que se articulen mensajes con total falta de respeto a los funcionarios policiales y a la Jefatura”, dijo.

En ese sentido, el Comisario Mayor informó que “en el día de la fecha hemos tenido la presencia de aproximadamente 25 efectivos, todos ellos integrante de la Policía Provincial en situación de retirados y en Río Grande se presentaron alrededor de 10 efectivos. Luego de estar acá en la jefatura dejaron un petitorio y se los invitó a tener un diálogo”.

“El planteamiento de los efectivos retirados es que su posición es en cuanto al reclamo de equiparación del sueldo de la Policía provincial y la Policía Federal, que ellos no están detrás de un aumento, que de hecho se ha otorgado todos los años por parte del gobierno provincial, sino en cuanto a la equiparación con la Federal”, agregó.

En tanto aclaró que la equiparación salarial fue realizada “vía administrativa por la totalidad de los policías sobre todo en retiro. Ese pedido fue llevado a la Justicia y que ya tiene un fallo del 2016 del Juzgado Laboral del Distrito Judicial Sur en donde se deja en claro que la Policía está equiparada y no corresponde el reclamo”.

En cuanto al aumento salarial, el Jefe de la Policía remarcó que “el gobierno provincial tiene la obligación de no dejar al personal uniformado sin aumento correspondiente cada año y siempre cumplió de esa manera. En el presente año la policía no recibió aumento porque la administración central no recibió ninguno, y en el momento que se otorgue será también para la Policía”.

En el mientras tanto, los jefes policiales “evaluamos la posición salarial de los agentes, cabos, inspectores y subinspectores sus sueldos a través de una comisión de salario que ya tuvo una reunión y el día de miércoles tendrán otra con el departamento de Haberes. Esa comisión esta conformada por Ushuaia. Tolhuin y Rio Grande”, indicó Moreira.