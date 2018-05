Una empresa habría ganado la licitación para buscar al ARA San Juan

Una empresa habría ganado la licitación para encontrar el submarino ARA San Juan, la cual prometió encontrar el buque y sus tripulantes en 100 días.

Según dio a conocer el Telefe Noticias, se trata de la empresa Sistemas Electrónicos Acuáticos (SEA), cuyo representante y CEO es el venezolano radicado en Miami Hugo Marino, que meses atrás prometió encontrar el buque.

No obstante, esta información no fue confirmada por el Ministerio de Defensa, y tampoco los familiares quienes pidieron que tres veedores participen del operativo de búsqueda para "certificar las tareas realizadas y observar que desde el Ministerio de Defensa no se entorpezcan las tareas".