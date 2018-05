En el acto por el 25 de Mayo, Bertone pidió unidad y priorizar “coincidencias”

La gobernadora Rosana Bertone realizó un pedido de unidad y priorizar las “coincidencias” en el marco de las discusiones políticas y también realizar una “defensa” de las Islas Malvinas en “paz”.

“Aquel 25 de mayo de 1810 un grupo de hombres y mujeres de diferentes orígenes, de ideas que muchas veces no coincidían, de distintas edades y profesiones dejaron de lado sus diferencias y priorizaron sus coincidencias. Entendieron que la unidad no era una frase si no una conducta necesaria para lograr el bien común”, dijo la mandataria.

“Hemos aprendido de nuestros próceres y sus lecciones son puestas en práctica por millones de argentinos comunes, entre ellos decenas de miles de fueguinos, que todos los días salen a trabajar honestamente, que llevan a sus hijos a la escuela, que luchan por un presente digno pero que exigen un futuro mejor”, dijo.

En cuanto a la causa Malvinas, Bertone dijo que es “una política de Estado para nuestra provincia” y que “recordando aquella jornada de gloria, les pido que nos unamos, que estemos juntos y que hagamos sentir nuestra voz llena de firmeza y llena de paz en un tema que a todos nos compete: la soberanía de nuestras Islas Malvinas” y agregó, “es tiempo de reflexión, de discusión y de defensa de lo nuestro, pero en paz. Debemos estar a la altura de nuestra gente. Confío en que lograremos”.

Por último, la gobernadora de la Provincia prometió “defender con todas sus fuerzas el trabajo” y les pidió a todos los fueguinos “que mañana no nos saquemos las cintas celestes y blancas del alma”.

“Sé que debemos mejorar pero sé, también, que debemos estar orgullosos, todos los fueguinos, de haber recuperado en poco tiempo la convivencia, la paz social”, finalizó.