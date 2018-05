Finde largo: Las familias cuidaron el peso y gastaron lo necesario

El informe de CAME revela que 870 mil personas viajaron por el país, pero cuidaron la economía y se evitaron las compras y turismo en el exterior.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dio a conocer los números del finde de semana largo, con motivo del 25 de Mayo, en donde revela que las familias fueron “muy medidas y hubo poco desembolso”.

El informe señala que, si bien las ciudades prepararon distintos espectáculos con motivo de la fecha patria, las familias “se comportaron más como espectador que como consumidor”.

En tanto, en el feriado del 25 de mayo, 870.000 personas viajaron por la Argentina y realizaron un gasto directo de $1.945 millones en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional. Se notó menos viajes a países limítrofes por compras y turismo.

"El fin de semana fue muy tranquilo. Prevaleció el buen tiempo, pero el turismo fue modesto y las familias gastaron lo justo y necesario, incidió que ya hubo otro fin de semana en el mes", indicó CAME y agregó que "el desembolso promedio diario por persona se ubicó en $860, incluso menor al de los fines de semana largos anteriores".

"Ni en 2017 ni en 2016 hubo fin de semana largo por el 25 de mayo porque la fecha cayó en la semana con lo cual no se puede comparar. Pero se trata de un feriado que en general no suele tener tanta repercusión en materia de viajes. Se mueve mucho con familiares que visitan amigos o parientes en otras localidades o encuentros deportivos, artísticos o laborales", aclaró CAME.

"Eso se notó también en el tema consumo. Según el habitual relevamiento realizado por CAME en 40 ciudades del país, las ventas de los comercios minoristas (medidas en cantidades) fueron apenas mejores a las de un fin de semana común. Salir a recorrer negocios fue más un paseo del fin de semana. Mucha gente mirando pero poca preguntando y comprando", añadió.