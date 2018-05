Diputado Roma: “Hay un falso chovinismo con el tema Malvinas”

El diputado del PRO por Tierra del Fuego, Gastón Roma, arremetió contra los discursos argentinos sobre la defensa de soberanía de las Islas Malvinas al decir que “hay un falso chovinismo” porque en la actualidad hay empresas inglesas instaladas en el país y por el cual la sociedad consume sus productos.

“Para sostener el aparato de defensa en Malvinas, los ingleses gastan mucho dinero y las empresas en otros países sostienen ese dinero e incluso en Argentina. La mayoría de los argentinos come la mayonesa Hellman, con capitales ingleses y holandeses; ¿De qué patriotismo se habla?”, apuntó el parlamentario.

En diálogo con el programa Vamos a Pórtanos Mal de FM Amistad, el diputado sostuvo que “si queremos debatir si nos van a tocar o no la soberanía, tenemos que saber que están dentro de casa las empresas inglesas y consumimos sus productos. Hay un falso chovinismo patriótico y me gustaría saber cuántos están dispuestos a ir o mandar a sus hijos la guerra. Las encuestas hablan de solo el 5% de los argentinos iría y las madres aceptan en un 0,79% mandar a sus hijos a la guerra”.

En cuanto a llevar negociaciones entre Argentina y el Reino Unido, el diputado nacional ejemplificó que “hoy uno de los principales socios económicos de Estados Unidos es Japón, Alemania es socia de Estados Unidos cuando fueron a la guerra y un montón de situaciones de entrega de tierras, ocupaciones. La soberanía de la pesca no está en litigio, nuestro problema es la soberanía en donde debemos educar más al soberano, mejorando condiciones laborales y esto no se hace 70 años”.

“Acá hay muchos patriotas hoy, pero hay que ver cuando las papas queman”, añadió.

Por otro lado, el parlamentario se refirió sobre el encuentro entre el Reino Unido y la cancillería en donde se habló del avance en materia de investigaciones sobre la Antártida e Islas Malvinas, situación que generó los reproches por parte del Gobierno de Tierra del Fuego por no haber sido invitado. “Entiendo que hay algunos en Tierra del Fuego que hacen campaña con el tema Malvinas cuando lo más importante es producir. Hay otros que toman este tema sensible para la ciudadanía y lo usan como tema de campaña defendiendo la soberanía y la realidad es que no hay mucho que puedan hacer en una intromisión porque está delegado. La soberanía de Malvinas queda en manos de la Cancillería y las provincias no pueden gestionar sobre esto”, aclaró.

“No es más patriota el que va un día al año y participa de un acto por Malvinas, pero hay gente más patriota que produce educa, brinda salud, trabaja y eso es más simbólico que un día en un acto”, remarcó Roma.