Día de la Provincia: Malvinas, salud y trabajo fueron parte del discurso de Bertone

La gobernadora Rosana Bertone llevó adelante este viernes el acto el 27 aniversario de la jura de la Constitución de Tierra del Fuego “Día de la Provincia”, en el gimnasio Don Bosco de Río Grande, donde hizo mención a distintos temas por los que atraviesa Tierra del Fuego.

La mandataria comenzó su discurso recordando a la presidenta de la Asamblea, Elena Rubio de Mingorance: “me gusta recordar a Elena, que esta provincia haya tenido una madre como ella, una mujer fuerte de carácter, inteligente, sensible, eso nos resignifica como provincia. Ella permitió al pueblo presente y testigo gritar con orgullo ‘Sí, juro’. Un recuerdo inolvidable que retrata lo anhelado por tantos años, que nos enseña a seguir adelante luchando por lo que queremos, luchando por lo que nos merecemos”.

“La provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur reafirma nuestra soberanía territorial, económica y política. Somos nosotros, los responsables de consolidar un modelo de desarrollo sustentable, con inclusión y que reafirme la defensa de nuestro territorio, con paz social y sustentabilidad fiscal”, afirmó la Gobernadora.

Malvinas

Por otro lado, la mandataria habló sobre los últimos acontecimientos en torno a la causa Malvinas, en donde el Gobierno nacional y el Reino Unido mantuvieron encuentros, sin incluir a representantes fueguinos, y que finalmente, tras un reclamo general, se logró obtener un representante en las conversaciones.

“Lograr la gran unidad geográfica nacional es imprescindible. Malvinas debe seguir siendo una política de Estado, les quiero agradecer a todas las fuerzas políticas que participaron con sus representantes, disputados, senadores, intendentes” aseguró y enfatizó que “no fue un día elegido al azar, fue un día pensado en demostrarle al país que, hoy en nuestro aniversario, los fueguinos podemos tener una política de Estado y unidad con respecto a la causa Malvinas”, dijo.

En ese sentido, insistió en que “las Malvinas son Argentinas y son fueguinas y constituyen un eslabón fundamental de nuestro destino y nuestra identidad. Nada ni nadie podrá apartarnos de la senda de su reivindicación, del reclamo imprescriptible de soberanía, y de nuestra intención de recuperarlas de una vez y para siempre”.

La salud, economía y el trabajo, problemas que afectan a la Provincia

En otro orden, la mandataria reconoció que la Provincia “atraviesa dificultades” en el sistema de salud público de salud, ya que muchas personas continúan esperando ser atendidas y existen dificultades para obtener turnos. “Hemos hecho muchísimo, pero falta mucho más. Aumentamos la cantidad de turnos y ampliamos la infraestructura en Hospitales y Centros de Atención Primaria. Tengo la obligación, y la asumo como un desafío personal, de avanzar con las mejoras de servicios sanitarios en Río Grande, sé que hay problemas, pero sé que juntos lo vamos a solucionar”, admitió.

"Todos debemos reconocer la realidad de la Argentina"

En cuanto al trabajo, la Gobernadora dijo que “todos debemos reconocer la realidad de la Argentina, poner el hombro y tratar de entender la realidad en la que vivimos. Priorizamos el diálogo con todos los sectores y no creemos en profecías autocumplidas. Gobernamos con un plan, me fijo todos los días si los objetivos que propusimos en campaña electoral los estamos siguiendo, con propuestas sostenibles en el tiempo y beneficiosas para nuestra gente. No considero esto una opción si no una obligación ineludible”.

Finalmente recordó que “celebrar este día es celebrar el carácter de provincia, pero no el nacimiento del pueblo. Desde los tiempos de Karukinka hemos descubierto los misterios de esta tierra”.

“Desde esta gestión, con el compromiso que asumimos en el año 2015, con el esfuerzo de estos dos años de trabajo compartido y con todo lo que aún nos queda por hacer, trabajemos juntos para que el destino de Tierra del Fuego sea el de una tierra de unión, una tierra de esperanza, una tierra que haga la felicidad de su pueblo”, cerró.