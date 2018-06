La AFIP actualizó los valores para los compras en el exterior por el sistema Courier

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso una actualización en los valores de los pequeños envíos que pueden realizarse por Courier, el sistema para compras de mercaderías que no superen los 50 kilogramos, conformados por hasta tres unidades y que no presuma finalidad comercial.

Con la nueva resolución, ahora el nuevo tope es de 3.000 dólares para los productos que se reciban del exterior y de 1.000 dólares para los que se envíen al extranjero.

La actualización de los valores se estableció a partir de la Resolución General N° 4259 publicada en el Boletín Oficial.

Anteriormente el valor era de 1.000 dólares tanto para la importación como para la exportación.

Cabe recordar que el Régimen Simplificado( (Courier) no tiene límites de envíos y le evita al usuario los trámites aduaneros.

Esta modificación no alcanza al régimen conocido como “Puerta a Puerta”, el sistema para compras de mercaderías en el exterior que no superen los 2 kilogramos, y cuyo valor no sea superior a U$S 200.