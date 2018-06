La Cámara de Diputados tratará el miércoles el debate sobre el aborto

La Cámara de Diputado tratará el próximo martes el proyecto de despenalización del aborto, luego de haber obtenido un dictamen a favor en las comisiones de Legislación General; Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Acción Social y Salud Pública.

En la discusión en contra y a favor, expusieron 738 oradores en 15 audiencias abiertas.



El próximo martes se pasarán a la firma los dictámenes. En tanto, tal como ya había sido consensuado, los proyectos serán tratados el 13 de junio en el recinto, en una sesión sobre tablas.

Las diputadas Victoria Donda (Libres del Sur) y Mónica Macha (FPV-PJ), fueron las encargadas de leer el dictamen consensuado del proyecto sobre despenalización del aborto.



“Después de mucho trabajo en estos dos meses, logramos llegar al consenso que va en la dirección en la que va la sociedad”, sostuvo Donda, una de las principales impulsoras de la iniciativa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.



En contra de los proyectos sobre interrupción voluntaria del embarazo, Javier Pretto (PRO) celebró el debate y que se haya puesto sobre la mesa un tema “difícil” que –según dijo- “no se pueda resolver en una ley, más aún cuando está en juego la vida”. “Una Nación no podría estar fundada en un disvalor como la eliminación de la vida. No optemos por el atajo y trabajemos por las dos vidas”, añadió.



Por su parte, Romina del Plá (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) criticó la enorme presión que “está ejerciendo la iglesia tergiversando la realidad a niveles impresionantes”. “Necesitamos defender el derecho de terminar con las mujeres que mueren por los abortos clandestinos y el negociado de las clínicas”, subrayó Del Plá.



Pese a manifestarse en contra de la inclusión de la objeción de conciencia, Araceli Ferreyra (Peronismo para la Victoria) expresó que “el 13 de junio vamos a elegir si queremos seguir con la legislación de la época de las carretas o si derogamos el último delito con estigma de género como el aborto”.



En tanto, Silvina Frana (FPV-PJ) rechazó la iniciativa al expresar que “el Estado tiene la obligación de promover, proteger y cuidar la dignidad de tres poblaciones bien definidas: las mujeres, las mujeres en conflicto con su embarazo y los niños por nacer”. “No reconocer que hay mujeres que mueren por abortos clandestinos es tan negador, y poco serio, como no aceptar que hay un ser humano”, agregó Frana.