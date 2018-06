El jueves habrá paro nacional de Camioneros

El secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, confirmó este lunes el paro nacional del gremio para el jueves próximo, ante el fracaso en las negociaciones de aumento salarial con las cámaras empresariales.

"Ratificamos el paro de este jueves. Si el sector empresario no da el 27%, vamos a hacer una medida de fuerza", señaló Moyano. "Los camiones se quedarán al costado de la ruta o en estaciones de servicio. No vamos a hacer nada que no corresponda", agregó.

El sindicalista sostuvo que los empresarios del sector "ya nos dijeron hoy mismo que no están en condiciones de darnos un 27%, que sólo nos pueden dar un 15%. Por eso, ratificamos el paro". "Ese porcentaje, del 15%, lo puso el FMI, entonces... ¿para qué vamos a discutir con el ministro de Trabajo? negociemos entonces con la señora (Christine) Lagarde", ironizó.

También Moyano informó que el sindicato estará presente en una nueva audiencia con los empresarios, que se realizará mañana.