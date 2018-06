Los beneficios y consejos de los neumáticos de invierno

Frente a las normas, pero por sobre todo la seguridad al transitar los neumáticos de invierno se han convertido en algo fundamental en provincias como Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Río Negro. Para ello, la empresa especializada en neumáticos, Michelin, brindó una serie de consejos de su utilización, tiempo, colocación, entre otras.

¿Cómo saber si tengo que tener neumáticos de invierno?

Son necesarios si reside en una zona con temperaturas regulares inferiores a 7ºC.

¿Qué los diferencia de otros neumáticos?

Los neumáticos de invierno están diseñados para ofrecer una mejor performance en una amplia gama de condiciones invernales tales como rutas mojadas, nieve y hielo.

También mejoran la adherencia, la performance y la seguridad del vehículo en estas condiciones y hacen que las distancias de frenado sean más cortas.



¿Cómo los reconozco?

Todos poseen un símbolo (montaña con tres picos, un copo de nieve) y las siglas “M+S” (en inglés, Mud+Snow) que corresponde a las siglas de barro y nieve. La clasificación “neumáticos de invierno” implica que fueron desarrollados para ser usados en condiciones de nieve, hielo y/o bajas temperaturas, por lo tanto esta marcación asegura que superan los requisitos de performance en términos de tracción/adherencia en nieve/hielo determinados por la industria.



¿Se pueden combinar con otro tipo de neumáticos?

No se debe cambiar sólo algunas unidades, sino el juego completo.



¿Los puedo colocar en cualquier vehículo?

Sí, se deben buscar los adecuados según las medidas que correspondan al auto.



¿Cuánto duran?

En cualquier neumático, incluidos los de invierno, Michelin recomienda que, a partir de los 5 años de rodado, las cubiertas deberán pasar por una inspección minuciosa de un especialista para determinar si es necesario su reemplazo. Esta verificación debe realizarse una vez por año hasta el reemplazo de los neumáticos, más allá del kilometraje y siempre que la profundidad de los canales de su banda de rodamiento no estén con una profundidad por debajo de 4mm para época invernal, y 1,6mm si se utilizan fuera de la época invernal. Si no se han reemplazado los neumáticos en 10 años después de su fecha de fabricación, Michelin recomienda que, por precaución, se los reemplace por neumáticos nuevos.



¿Cada cuánto hay que hacer la revisación?

Al menos una vez al año, luego de los 5 años de montaje en el auto.



¿Cuál es su costo en relación al neumático estándar?

En un contexto de bajas temperaturas, el precio de los neumáticos de invierno representa el mismo costo que comprar cualquier otro neumático, sumado a la posibilidad de optimizar el rendimiento en condiciones de manejo peligrosas, el beneficio de una seguridad adicional y una mayor durabilidad en condiciones extremas.

¿Cuál es el beneficio de usarlos?

Se logra una mejor experiencia de manejo en hielo o nieve (o rutas mojadas en condiciones invernales), lo que se traduce en un aumento de la adherencia y la seguridad, además de distancias de frenado más cortas.

*Acerca de las cubiertas Michelin

La empresa también recomendó algunos de sus productos para la utilización en climas adversos: entre ellos el Michelin Alpin 4 para mayor control en zonas invernales, tracción, frenado en hielo y nieve, y rodamiento.

En tanto, Michelin Alpin 5 presenta seguridad y movilidad en condiciones extremas, con la mejor precisión en la conducción, por su nuevo dibujo presenta laminillas desarrolladas para mantener el rendimiento del neumático durante toda su vida útil. Además, trabaja en piso mojado y nieve gracias a la tecnología Tread Compound, compuesto de goma que optimiza el rendimiento del neumático a bajas temperaturas.

Sobre Michelin Latitude Alpin 2, los neumáticos son especiales para SUVs, pro su mayor tracción, frenado en nieve y hielo por su banda de rodamiento con más aristas y laminillas que las gamas anteriores.

Por su parte, Michelin Agilis Alpin es económico, resistencia y cuenta con tracción en nieve su escultura singular con tacos espaciados en los hombros.

Finalmente, la empresa recomendó Michelin Agilis X Ice North, el cual es resistente, económico y cuenta con diseño de banda de rodamiento con clavos que mejoran el rendimiento de frenado en hielo y proporcionan un mejor agarre en curvas. Mayor robustez derivada de 8 escudos anti-roces en los flancos y una estructura de carcasa con dos lonas, que permiten una protección óptima del neumático en todas las circunstancias.