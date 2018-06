Busca a su padre en Ushuaia con quien perdió contacto hace tres años

Rocío Daiana Ruiz Sánchez (19) perdió contacto hace tres años con su padre biológico, a quien solo lo pudo ver en una oportunidad en Comodoro Rivadavia, de donde es oriunda.

La joven mantenía contacto con su padre, Héctor Carrera, telefónicamente hasta que en una oportunidad pudieron encontrarse en la localidad chubutense. “En unos de sus viajes el pasó y bueno nos conocimos acá en Comodoro”, cuenta.

Sin embargo, una noche unos delincuentes ingresaron a su vivienda y se llevaron su celular, entre otras pertenencias, lo que cortó la comunicación entre ambos, ya que el móvil no guardaba los contactos en una cuenta Google como lo hacen ahora.

“Después de que me robaron el celular no supe más nada, y también tuve algunos problemas personales. En ese entonces no tuve oportunidad de volver a buscarlo y ahora tomé fuerzas para encontrarlo”, dice Rocío a Ushuaia 24, aclarando que en su celular se encontraban las únicas fotos que tenía con su progenitor.

Desde la pérdida de su móvil, hace tres años, Rocío busca a su padre Héctor Carrera en redes sociales e historial de Internet, sin tener resultados. Piensa que tiene entre 50 y 60 años, y de lo que sabe es que se desempeñaba como chofer de un camión, el cual transportaba alimentos hacia el norte del país, pero por problemas de salud había dejado de trabajar. También señala que su padre tiene dos hijas.

En el caso de obtener alguna información se puede hacer al celular: (0297) 1557-2530 /Instagram: Rociio_daii