Docente que impidió cartelería a favor del aborto es separado del cargo

Una polémica medida tomó el Ministerio de Educación de la Provincia, a cargo del ministro Diego Romero, al separar del cargo e iniciarle un sumario administrativo contra un docente del Colegio Trejo Noel de Tolhuin, quien quitó un cartel a favor del aborto legal, por el cual el educador evitaba que la escuela pública sea un lugar de propaganda abortista.

El Ministro de Educación se justificó de la medida al decir que se remiten "actuaciones al Servicio Jurídico para que analice el traslado preventivo del docente y el inicio del correspondiente sumario administrativo".

El funcionario indicó que por lo pasado, con el cartel colocado por un alumno en el colegio, "me reuní con el docente para escuchar su descargo, también me reuní con el estudiante y los padres, para ver cómo se encontraba el alumno, ya que a él hay que protegerlo" tras lo cual "tuvimos un encuentro con el docente y los padres para dialogar, pero no se llegó a una solución satisfactoria".

Traté de explicarles la diferencia entre la determinada opinión que pueda tener un alumno sobre el aborto, ya que la escuela es un ámbito de apertura y debate; y por otro lado, el funcionamiento del vínculo entre el docente y el alumno" contó Romero.

Frente a esto, la sanción fue para el docente a quien el Ministerio lo sacó de la escuela e irá por lo administrativo: “se dispuso el traslado del docente a fin de separarlo de los alumnos de manera preventiva hasta tanto se proceda con su sumario administrativo".

Según el Ministerio, el docente dijo que era "basura" el cartel, tras lo cual lo quitó del lugar y lo tiró a la basura.

Las organizaciones feministas, ya instaladas en el ámbito fueguino, salieron a apuntar al docente, que intentó impedir generar conflictos en una escuela pública en donde asisten una diversidad de pensamientos, religiones, bajo una democracia enmarcada en reglas de conductas y leyes.