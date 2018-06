Roma, el diputado que marchó en contra del aborto y votó a favor del proyecto

El diputado por el PRO, Gastón Roma, volvió a estar en el centro de la polémica, esta vez es por radical cambio en la votación por el proyecto de legalizar el aborto, cuando había participado junto a familias de Río Grande, autoridades de iglesias, y vecinos, en contra de la iniciativa impulsada por sectores del feminismo.

“Dado el rango constitucional que tiene la protección a la vida desde la concepción, es jurídicamente imposible que el Congreso Nacional, y cualquier otro organismo nacional, provincial o municipal, público o privado, pueda sancionar la despenalización del aborto de una persona por nacer, hoy protegida constitucionalmente desde la concepción”, decía el diputado en marzo cuando participó en una marcha de “Sí a la vida” en Río Grande.

Sin embargo, a la hora de votar el parlamentario salió a justificar su panquequismo de una manera confusa, ya que dice estar en contra del proyecto, que no resuelve los problemas sociales, pero que a la hora de votar colaboró para que el proyecto avance.

La justificación de Roma

“Quiero dejar en claro que mi posición a favor de la vida no sufrió modificación alguna. En la votación en general decidí pronunciarme a favor del dictamen de mayoría ya que, luego de casi 24 horas de sesión, comprendí que lo mejor para sumar y enriquecer el debate era tomar esta postura y asegurar el acceso a políticas de salud pública para toda la sociedad”.

“No estoy de acuerdo con el proyecto presentado, es más, considero que es absolutamente perfectible y no da una solución concreta a los requerimientos actuales, pero como Diputado Nacional tengo la responsabilidad y el deber de legislar para la sociedad en su conjunto”.

“Entiendo que esta discusión, la cual nos atraviesa transversalmente ha afectado una fibra muy sensible de cada uno. Sin embargo, creo que nos ha hecho crecer como sociedad, madurar y posicionarnos sobre cualquier causa individual, generando cohesión y apuntando, fundamentalmente, a la consolidación de políticas responsables que trasciendan las distintas generaciones. Quiero destacar que aquello que me llevó a reflexionar respecto a mi anterior decisión recae absolutamente en el debate y en la aceptación de un flagelo social existente e innegable. Si bien mis principios rigen siempre en mi ser, éstos no son la verdad absoluta, por lo que asumo la responsabilidad de apoyar el dictamen de interrupción voluntaria pero manteniendo firme aún mi postura contra la legalización plena de la misma”, concluyó el texto.



Foto: Roma en marzo en la marcha de "Si a la vida" en Río Grande